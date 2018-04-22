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    Россия попробует обыграть Чехию

    Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля

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    Россия попробует обыграть Чехию
    fhr.ru
    В рамках очередного этапа Евротура 22 апреля сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча – 15:20 мск. Прогноз на Чехия — Россия.

    Чехия

    В прошлом матче Чехия обыграла Швецию (3:1). Эта победа стала второй подряд для команды на домашнем этапе Евротура. Двумя днями ранее чехи с таким же счетом оказались сильнее Финляндии.

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    В двух матчах подряд забрасывает шайбы нападающий Анджей Нестрашил. В игре со Швецией форвард «Нефтехимика» забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также гол+пас на счету его партнера по клубу Робина Ганзла. При этом в матче со Швецией они играли в одной тройке. Еще одна шайба на счету Романа Горака из «Витязя». В отличие от поединка с финнами, ворота защищал не Павел Францоуз, а Доминик Фурх из «Авангарда», и также сыграл отлично, отразив 21 из 22 бросков.

    Чехия две игры подряд отлично играет в защите, хорошо действуют вратари. Команда пропустила лишь две шайбы в играх с очень сильными сборными Швеции и Финляндии, и ни разу не пропустила в меньшинстве. Более того, четыре из шести шайб в ворота соперников чехи провели в большинстве, еще две – в пустые ворота.

    Россия

    В прошлом матче Россия проиграла сборной Финляндии (1:2), пропустив вторую шайбу за две минуты до конца третьего периода. Причем второй матч подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева наша команда уступает с тем же счетом – 1:2. Два дня назад россияне проиграли шведам.

    Ближайшие события

    Как мы и предполагали, тренерский штаб сборной России провел некоторые изменения в составе, которые, правда, не коснулись первой пятерки, которая снова забросила единственную шайбу сборной — на этот раз отличился Никита Гусев. Вратарь Игорь Шестеркин пропустил две шайбы с 20 бросков. Больше игрового времени получил Илья Михеев, которого использовали в тройке со своим одноклубником Семеном Кошелевым.

    Россия нанесла по воротам соперника 30 бросков в створ, но снова забросила лишь одну шайбу. Правда, пропускают подопечные Ильи Воробьева также немного, но это пока что не слишком радует. Отмечаем, что второй матч подряд наша сборная пропускает в меньшинстве.

    Прогноз

    1,96Победа России в матче

    Чехия взяла две победы в двух матчах, а Россия потерпела два поражения. Тем не менее, шансы соперников на победу расцениваются как абсолютно равные. Рискнем поставить на победу России в матче с коэффициентом 1,96. Разве может проиграть три поединка кряду Красная машина?

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