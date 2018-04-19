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    Закончит ли «Сан-Хосе» серию с «Анахаймом» в четвертом матче?

    «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Анахайм Дакс
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    Мартин Джонс
    Мартин Джонс
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 19 апреля «Сан-Хосе Шаркс» примет «Анахайм Дакс». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Анахайм».

    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» продолжает удивлять. После двух подряд побед на выезде над «Анахаймом», дома «Шаркс» буквально уничтожили соперника 8:1. Теперь «Акулы» ведут в серии 3:0, и уже в следующем матче могут оформить выход во второй раунд.

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    Лучшим игроком матча стал вратарь Мартин Джонс, который провел потрясающую игру, отразив 45 из 46 бросков в створ. При этом за три матча Джонс пропустил лишь три шайбы. В целом же все четыре пятерки «Сан-Хосе» поучаствовали в разгроме «Анахайма», а Йонас Донской и Логан Кутюр набрали по 3 (1+2) очка.

    Если в первых двух встречах «Сан-Хосе» ориентировался на игру в обороне, то во второй у «Шаркс» прорвало еще и нападение. «Акулы» превосходят «Уток» во всех параметрах.

    «Анахайм»

    «Анахайм» оказался на грани вылета из плей-офф. Судя по всему, это лишь вопрос времени – вылетят ли «Дакс» в четверых матчах, пяти или шести.

    Ближайшие события

    Единственную шайбу «Анахайма» в третьем матче забросил форвард ударного звена Рикард Раккель, которому помог Райан Гетцлаф. Но больше радостных новостей у «Дакс» нет. Провалился вратарь Джон Гибсон, которого по ходу игры сменил Райан Миллер.

    «Анахайм» в трех играх забросил всего три шайбы и пропустил 14. У команды не работает атака, спецбригады и в целом не работает ничего. Единственный шанс «Дакс» — привычно зарыться в оборону в четвертой игре.

    Прогноз

    2,21Победа «Сан-Хосе» в основное время

    «Сан-Хосе» пребывает на кураже, тогда как у «Анахайма» не получается абсолютно ничего. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Сан-Хосе» в основное время с коэффициентом 2,21.

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    Одержит ли «Сан-Хосе» третью победу над «Анахаймом»?«Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
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