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    «Питтсбург» может одержать третью победу над «Филадельфией»

    «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 19 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 19 апреля «Филадельфия Флаерз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Питтсбург».

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на своем льду снова крупно уступила «Питтсбургу» (1:5), после победы с таким же счетом на льду соперника. Команды чередуют крупные победы, и теперь «Флаерз» предстоит сыграть второй матч дома.

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    Единственную шайбу «Филадельфии» в игре забросил защитник Трэвис Санхейм, для которого она стала лишь четвертой в сезоне и первой в плей-офф. Неудачно сыграл вратарь Брайан Эллиотт, который пропустил пять голов с 26 бросков. Российский защитник Иван Проворов в прошлой игре провел на льду чуть менее 25 минут, закончив игру с показателем полезностью «-1».

    Кроме слабой игры Эллиотта следует отметить в целом слабую игру «Флаерз» в обороне. Также команда трижды пропустила, играя в меньшинстве. Нестабильность – главная черта команды. Но и «Питтсбург» этим не выделяется.

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» после размена победами на своем льду сумел взять победу над «Филадельфией» на ее льду. Сейчас «Пингвинз» ведут в серии 2:1 и могут рассчитывать не неплохой результат в четвертой игре.

    Ближайшие события

    Главный героем матча стал звездный центрфорвард команды Сидни Кросби, который забросил сам и трижды ассистировал партнерам. Также одним из героев третьего матча стал российский нападающий Евгений Малкин, который забросил шайбу и отдал передачу. Вратарь Мэтт Мюррей отразил 26 из 27 бросков в створ. В целом у «Питтсбурга» голами отметились три звена из четырех.

    «Питтсбург» снова показал отличную атакующую игру, забросив три шайбы в большинстве и в целом реализовав максимально свои шансы. Главная задача «Пингвинз» — стабилизировать игру в обороне.

    Прогноз

    1,73Победа «Питтсбурга» в матче

    «Питтсбург» повел в серии и теперь на льду соперника может сыграть более раскрепощенно. «Филадельфия» непростой соперник, но мы предлагаем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,73.

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