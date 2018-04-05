ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Закончит ли «Ак Барс» серию с «Трактором» в четвертом матче?

    «Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 апреля

    КХЛ Трактор Ак Барс
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Закончит ли «Ак Барс» серию с «Трактором» в четвертом матче?
    hctraktor.org
    В рамках финала конференции плей-офф КХЛ 5 апреля челябинский «Трактор» примет казанский «Ак Барс». Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Ак Барс».

    «Трактор»

    В прошлом матче «Трактор» проиграл «Ак Барсу» на своем льду в овертайме (1:2). Это поражения стало для челябинцев третьим подряд, и теперь команда находится в шаге от вылета из плей-офф.

    Все прогнозы на КХЛ

    После не слишком удачной игры Василия Демченко во второй игре, в третьей ворота «Трактора» снова защищал Павел Францоуз. Чех сыграл почти идеально, отразив 35 из 37 бросков по своим воротам. Но атака снова не смогла ничего сделать впереди. Всего 16 бросков в створ, а единственную шайбу записал на свой счет защитник Иван Вишневский.

    Главная проблема «Трактора» — результативность атаки. В трех матчах челябинцы забросили всего пять шайб, причем в двух из трех – не более одной. Но эта проблема у команды была и раньше, а вот то, что не работают спецбригады – это что-то новое. За три игры «Трактор» реализовал всего одно большинство и дважды пропустил в меньшинстве.

    «Ак Барс»

    «Ак Барс» после двух побед на домашнем льду, которые дали казанцам весомое преимущество в серии, выиграл и первый матч на льду «Трактора» (2:1 ОТ). Подопечные Зинетулы Билялетдинова ведут в серии 3:0, и соперник уже вряд ли отыграется. Вопрос лишь в том, сколько еще матчей понадобиться «Ак Барсу» для выхода в финал Кубка Гагарина?

    Ближайшие события

    Результат в Челябинске снова сделали лидеры команды – Станислав Галиев, Данис Зарипов и Джастин Азеведо. Также хороший матч сыграл вратарь Эмиль Гарипов, который пропустил всего одну шайбу. Однако и нагрузка у Гарипова была минимальной – лишь 16 бросков в створ благодаря шикарной игре обороны.

    «Ак Барс» полностью доминирует в серии, превосходя соперника во всех компонентах – надежность обороны, активность атаки, неплохие результаты спецбригад. Возможно, казанцам желательно улучшить реализацию моментов, но это минимальные проблемы.

    Прогноз

    1,97Победа «Ак Барса» в матче

    «Ак Барс» доминирует в серии, а «Трактор» заметно устал. Казанцы превосходят соперника по всем показателям и, если не случиться чего-то экстраординарного, должны закончить серию в четвертом матче. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,97.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    «Ак Барс» сыграет от обороны в третьем матче серии с «Трактором»«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Время четвертьфиналов
  • 5,65
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов