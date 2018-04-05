«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 апреля

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» проиграл «Ак Барсу» на своем льду в овертайме (1:2). Это поражения стало для челябинцев третьим подряд, и теперь команда находится в шаге от вылета из плей-офф.

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После не слишком удачной игры Василия Демченко во второй игре, в третьей ворота «Трактора» снова защищал Павел Францоуз. Чех сыграл почти идеально, отразив 35 из 37 бросков по своим воротам. Но атака снова не смогла ничего сделать впереди. Всего 16 бросков в створ, а единственную шайбу записал на свой счет защитник Иван Вишневский.

Главная проблема «Трактора» — результативность атаки. В трех матчах челябинцы забросили всего пять шайб, причем в двух из трех – не более одной. Но эта проблема у команды была и раньше, а вот то, что не работают спецбригады – это что-то новое. За три игры «Трактор» реализовал всего одно большинство и дважды пропустил в меньшинстве.

«Ак Барс»

«Ак Барс» после двух побед на домашнем льду, которые дали казанцам весомое преимущество в серии, выиграл и первый матч на льду «Трактора» (2:1 ОТ). Подопечные Зинетулы Билялетдинова ведут в серии 3:0, и соперник уже вряд ли отыграется. Вопрос лишь в том, сколько еще матчей понадобиться «Ак Барсу» для выхода в финал Кубка Гагарина?

Результат в Челябинске снова сделали лидеры команды – Станислав Галиев, Данис Зарипов и Джастин Азеведо. Также хороший матч сыграл вратарь Эмиль Гарипов, который пропустил всего одну шайбу. Однако и нагрузка у Гарипова была минимальной – лишь 16 бросков в створ благодаря шикарной игре обороны.

«Ак Барс» полностью доминирует в серии, превосходя соперника во всех компонентах – надежность обороны, активность атаки, неплохие результаты спецбригад. Возможно, казанцам желательно улучшить реализацию моментов, но это минимальные проблемы.

Прогноз

1,97Победа «Ак Барса» в матче

«Ак Барс» доминирует в серии, а «Трактор» заметно устал. Казанцы превосходят соперника по всем показателям и, если не случиться чего-то экстраординарного, должны закончить серию в четвертом матче. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,97.

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