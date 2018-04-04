«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома в центральном поединке игрового дня проиграла «Нэшвиллу» (1:4). Это поражение стало третьим в четырех последних матчах для «Лайтнинг». Важно отметить, что до этого «Молнии» также проиграли на выезде «Бостону».

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Неудачи последних матчей опустили «Тампу-Бэй» на второе место в Атлантическом дивизионе – вперед вырвался «Бостон». Предстоящая игра, по сути, последний шанс вернуть себе лидерство. В списке травмированных лишь резервный форвард Адам Эрн. Российский вратарь Андрей Василевский показывает слабые результаты в последних играх, потерпев три поражения подряд. В последних 9 из 10 матчей Василевский пропускает не менее трех шайб за игру. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти играх отдал две передачи, а нападающий Никита Кучеров отличился одной шайбой и одной передачей. Никита не набирает очки две игры подряд.

«Тампа-Бэй» самая результативная команда лиги – в среднем 3,51 заброшенные шайбы за матч и 24,6% реализации большинства (2-е место). Но оборона и особенно меньшинство вызывают вопросы, а в последних играх не идет игра еще и у основного вратаря Андрея Василевского.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на выезде в овертайме проиграл «Филадельфии» (3:4). Но в целом «Брюинз» набирают очки девять матчей кряду, ведь даже проигрывают они в дополнительное время, собирая по очку за ничью в основное время.

Стабильность «Бостона» и недавняя победа над «Тампой-Бэй» помогла команде потеснить «Лайтнинг» с вершины Атлантического дивизиона, но чтобы закрепить преимущество, нужно хотя бы отстоять ничью на льду соперника. Главная проблема – по-прежнему много травмированных. В лазарете пребывают защитники Чарльз Макэвой и Брэндон Карло, нападающие Андерс Бьорк, Шон Кураль, Рик Нэш и Райли Нэш. Российский вратарь Антон Худобин проиграл пять из последних пяти сыгранных матчей, в том числе три последних в овертаймах, пропустив 16 шайб.

«Бостон» одна из топ-команд НХЛ в том числе по статистике. Хорошая атака, сильная оборона и вратари, отличные спецбригады. По всем показателям «Брюинз» входит в топ-5 Лиги.

Прогноз

2,16ТМ 5,5

«Бостон» и «Тампа» сыграли друг с другом уже три матча в сезоне и трижды победу праздновали «Брюинз». Предстоящая встреча имеет стратегическое значение для соперников, а значит команды могут сыграть осторожно. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,16.

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