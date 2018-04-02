ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бросит ли «Питтсбург» вызов лидерству «Вашингтона» в дивизионе?

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз» Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Вашингтон».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде в овертайме дожал «Нью-Джерси» (4:3). Интересно, что «Пингвинз» продолжают чередовать победы и поражения на протяжении уже десяти поединков кряду. Кроме того, перед тем, как сыграть с «Вашингтоном», команда также примет «Монреаль».

    Все прогнозы на НХЛ

    «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, на пять очков отставая от «Вашингтона». Так что теоретически попробовать сместить «Кэпиталз» с вершины еще возможно. Но гораздо важнее не потерять место в топ-тройке – «Коламбус» отстает всего на один балл, а «Филадельфия» на два. В списке травмированных нападающие Дерек Брассар и Картер Роуни. Российский нападающий Евгений Малкин в последних пяти матчах забросил две шайбы и отдал две передачи.

    «Питтсбург» делает акцент на атаку. У «Пингвинз» абсолютно лучшее в лиге большинство – 25,7% реализации, а также 6-я по результативности линия нападения – в среднем 3,27 шайбы за матч. Однако оборона и вратари – это слабое место команды.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» неожиданно был разбит дома «Каролиной» (1:4), прервав серию из пяти побед подряд. В целом в последних десяти поединках «Кэпиталз» проиграли лишь дважды.

    Ближайшие события

    «Вашингтон» уверенно лидирует в Столичном дивизионе, опережая на пять очков «Питтсбург», но впереди кроме игры с «Пингвинз» тяжелый выезд к «Сент-Луису» и два не менее тяжелых домашних матча с «Нэшвиллом» и «Нью-Джерси». Зато список травмированных пуст. Российский защитник Дмитрий Орлов не набирает очки три поединка кряду, нападающий Александр Овечкин в пяти последних матчах забросил лишь одну шайбу и отдал одну передачу. Форвард Евгений Кузнецов в игре с «Каролиной» прервал серию из шести матчей с очками, набрав за это время 13 (5+8) баллов.

    «Вашингтон» также делает упор на атаку, но она у «Кэпиталз» чуть менее результативна – в среднем 3,09 шайбы за матч и 10-е место в НХЛ. «Столичные» реализуют 22,6% большинства – это 7-е место. Но, как и у «Питтсбурга», вратари и оборона не являются сильной стороной «Вашингтона».

    Прогноз

    1,72ТБ 5,5

    Соперники встречались друг с другом трижды в сезоне. Дважды победу одержал «Питтсбург» и два из трех матчей закончились результативно. Этот факт, а также акцент двух команд на атаку, стимулируют присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,72.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» победит на «Селхерст Парк»
  • 10,69
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018
  • Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов