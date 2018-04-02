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    ЦСКА и СКА не забросят много шайб в третьем матче серии

    ЦСКА – СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 2 апреля

    КХЛ СКА ЦСКА
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    ЦСКА и СКА не забросят много шайб в третьем матче серии
    ska.ru
    В рамках финала конференции плей-офф КХЛ 2 апреля московский ЦСКА примет питерский СКА. Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА – СКА.

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА всухую проиграл на выезде СКА (0:2). Теперь счет в серии стал ничейным – 1:1. Но армейцам удалось взять победу на выезде и выполнить программу минимум. Два ближайших матча подопечные Игоря Никитина проведут в родных стенах в Москве.

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    Как и в первой игре, где ЦСКА удалось забросить пять шайб и одержать победу в овертайме (5:4), во втором поединке команде снова не смогли помочь два ключевых форварда – Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Кроме того, если в первой игре хет-триком выстрелил Андрей Кузменко, то во втором вся атака армейцев промолчала.

    ЦСКА впервые в плей-офф не забросил ни одной шайбы за матч. Обычно именно москвичи «сушили» соперника, но сейчас оказались сами в такой роли. Второй поединок подряд ЦСКА также не может реализовать большинство, хотя попыток у армейцев снова было всего две.

    СКА

    После неожиданно результативного поражения в первом матче, СКА сумел собраться и сравнять счет в серии благодаря сухой победе (2:0). Эта победа имела колоссальное значение. Ведь отыграться с домашних 0:2 в серии было бы очень проблематично.

    Ближайшие события

    Во втором матче шатаут выдал голкипер Микко Коскинен, который отразил все 25 бросков ЦСКА. При этом наставник СКА Олег Знарок после неудачного первого матча полностью перекроил звенья и вернул в состав двух нападающих – Вадима Шипачева и Патрика Торесена. Шипачев в итоге отличился результативной передачей, а Никита Гусев и Ярко Коскиранта принесли СКА победу.

    СКА одержал первую сухую победу в плей-офф с 19 марта, когда обыграл на выезде «Локомотив» с таким же счетом (2:0). Армейцам удалось использовать ошибки соперника, при этом сами они не позволили отличиться сопернику. Фактор вратаря и обороны в этот раз сыграл в пользу команды из Санкт-Петербурга.

    Прогноз

    1,88ТМ 4,5

    Серия переезжает в Москву, где ЦСКА попробует перехватить инициативу. Но и СКА сделает все, чтобы взять хотя бы одну победу. Нас ждет упорный и, скорее всего, не очень результативный поединок. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 за 1,88.

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    СКА сравняет счет в серии с ЦСКАСКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 31 марта
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