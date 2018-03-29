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    «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут сыграть в открытый хоккей

    «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 29 марта «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Рейнджерс».

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» играл с «Рейнджерс» на выезде, одержав победу 4:2. Она стала для «Кэпиталз» четвертой подряд и восьмой в последних десяти поединках.

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    «Вашингтон» уверенно лидирует в Столичном дивизионе, опережая на пять очков «Питтсбург». Недавно в строй вернулся основной вратарь Брэйден Холтби, так что список травмированных пуст. Российский нападающий Евгений Кузнецов в пяти матчах подряд набирает по два и более очка за игру. На его счету уже 11 (4+7) баллов за пять игр. Нападающий Александр Овечкин в прошлом матче с «Рейнджерс» заработал гол+пас, прервав серию из двух игр без очков. Защитник Дмитрий Орлов в последних пяти матчах отдал одну передачу.

    «Вашингтон» уповает на свою атаку, реализуя 23,1% большинства (5-е место) и забрасывая в среднем 3,12 шайбы за матч (10-е место). При этом оборона у «Кэпиталз» посредственная.

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» проиграли «Вашингтону» в родных стенах (2:4), и теперь попробуют взять реванш на выезде, хотя сделать это будет непросто. В последних пяти поединках клуб из Нью-Йорка выиграл лишь раз.

    Ближайшие события

    «Рейнджерс» экспериментируют с составом, и занимают 11-е место в Восточной конференции, не претендуя на плей-офф. В списке травмированных основной вратарь Хенрик Лундквист, защитники Стивен Кампфер, Энтони Д’Анджело и Кевин Шаттенкирк. Российский вратарь Александр Георгиев в последних трех матчах пропустил восемь шайб, одержав одну победу. Нападающий Павел Бучневич не набирает очки три матча подряд и не забрасывает шайб 11 поединков. Нападающий Владислав Наместников не набирает очки шесть игр кряду.

    «Рейнджерс» хорошо выглядят в спецбригадах, входя в топ-10 команд НХЛ. Команда реализует 21,9% большинства и показывает 82,5% надежности в меньшинстве. Однако в равных составах клуб из Нью-Йорка не так хорош, а оборона и вовсе одна из худших в Лиге – 3,16 пропущенные шайбы в среднем за матч и 26-я позиция.

    Прогноз

    1,69ТБ 5,5

    «Вашингтон» и «Рейджерс» достаточно активные в атаке команды, а после победы «Кэпиталз» на выезде, они весьма комфортно чувствуют себе в качестве лидера Столичного дивизиона и могут порадовать своих болельщиков яркой игрой. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,69.

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    «Вашингтон» не должен столкнуться с проблемами в игре с «Рейнджерс»«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 марта
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