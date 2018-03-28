«Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде дожал «Коламбус» (2:1), одержав свою пятую победу подряд и заодно прервав серию из 10 победных матчей «Коламбуса».

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Хорошие результаты в последних играх позволили «Сент-Луису» вернуться в зону плей-офф Западной конференции, но «Блюз» еще далеко не гарантировали себе постсезон. Впереди у команды тяжелейшая борьба с «Колорадо» и «Лос-Анджелесом». В списке травмированных вратарь Картер Хаттон, защитники Джей Боумистер, Карл Гуннарссон, нападающие Скотти Апшолл и Никита Сошников. Российский нападающий Владимир Тарасенко не уходит со льда без шайб два матча подряд, а форвард Иван Барбашев не может набрать очки пять матчей кряду.

«Сент-Луис» выделяется только игрой в обороне. В среднем за поединок команда пропускает всего 2,61 шайбы – это 6-е место в НХЛ. Но у «Блюз» очень слабая атака и спецбригады.

«Сан-Хосе»

В прошлом поединке «Сан-Хосе» в родных стенах разбил «Калгари» (5:1). Эта победа стала для «Шаркс» седьмой подряд и третьей кряду домашней. Теперь у «Сан-Хосе» впереди четыре выездных поединка и перед встречей с «Блюз» команда заедет в гости к «Чикаго».

«Сан-Хосе» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. От «Вегаса» «Акулы» отстают на шесть очков и на четыре опережают «Анахайм». В целом позиции в турнирной таблице прочные, но есть проблемы с лазаретом, где находятся сразу пять человек. Это защитник Йоаким Райан, а также нападающие Йонас Донской, Логан Кутюр, Джо Торнтон и Джоэль Уорд.

«Сан-Хосе» силен своей обороной. В среднем за игру «Шаркс» пропускают 2,67 шайб (7-й показатель) и показывают второй результат по игре в меньшинстве 84,7% надежности. Атака чуть похуже, но все равно входит в топ-15 НХЛ.

Прогноз

1,83ТМ 5,5

Два предыдущих матча соперников завершились победами «Сан-Хосе», но оба были не слишком результативными. Вполне вероятно, что и в этот раз «Шаркс» и «Блюз» забросят немного шайб. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,83.

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