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    Сумеет ли кризисный «Детройт» Свечникова остановить «Вашингтон» Овечкина?

    «Детройт» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 марта

    НХЛ Детройт Ред Уингз Вашингтон Кэпиталз
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    Евгений Свечников
    Евгений Свечников
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 23 марта «Детройт Ред Уингз» примет «Вашингтон Кэпиталз» Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Вашингтон».

    «Детройт»

    В прошлом матче «Детройт» в серии буллитов дожал «Филадельфию» (5:4). Эта победа стала первой для «Ред Уингз» после удручающей серии из 10 поражений кряду.

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    «Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции и давно не претендует на плей-офф. Перед дедлайном команда обменяла нескольких лидеров, и усиленно готовится к следующему сезону. К примеру, в игре с «Флаерз» свою первую шайбу в НХЛ забросил российский нападающий Евгений Свечников, который проводил лишь свой 7-й матч в сезоне. Лазарет команды пуст.

    «Детройт» ни по одному из статистических показателей не входит даже в топ-20 команд Лиги, а хуже всего обстоят дела с игрой в атаке – лишь 2,52 заброшенные шайбы в среднем за матч – это четвертое с конца место в НХЛ.

    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» на родном льду обыграл «Даллас» (4:3), одержав свою пятую победу в последних шести поединках. В общей сложности в 10 последних играх «Кэпиталз» праздновали успех семь раз.

    Ближайшие события

    «Вашингтон» уверенно лидирует в Столичном дивизионе, опережая на четыре очка «Питтсбург» и «Коламбус», и на пять – «Филадельфию». Из-за повреждения под вопросом участие в игре российского нападающего Евгения Кузнецова. Российский форвард Александр Овечкин набирает очки пять матчей подряд – на его счету 9 (4+5) очков. Евгений Кузнецов не уходит со льда без очков в трех играх – на его счету 7 (1+6) пунктов. Защитник Дмитрий Орлов не набирает очки два матча подряд, а всего в последних пяти поединках у него 4 (1+3) очка.

    Сила «Вашингтона» заключена в его атакующей линии. В среднем за игру «Кэпиталз» забрасывают 3,10 шайб (а в последних играх результативность еще выше), и реализуют 22,7% большинства. По первому показателю команда входит в топ-10 НХЛ, а по второму – в топ-5.

    Прогноз

    2,12Победа «Вашингтона» в основное время

    Соперники сыграли друг другом два матча в текущем сезоне, обменявшись выездными победами. При этом оба поединка завершались в овертаймах и были результативными – 6 и 8 шайб на двоих в основное время соответственно. Но сейчас советуем присмотреться к ставке на более легкую победу «Вашингтона» — в основное время с коэффициентом 2,12.

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