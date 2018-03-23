«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта

«Ак Барс»

В прошлом поединке «Ак Барсу» удалось взять победу над «Металлургом» (3:2), которая стала второй подряд победой на выезде. Теперь казанцы ведут в серии 3:1 и находятся в шаге от выхода в финал конференции.

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В очередном поединке «Ак Барс» показал сбалансированный хоккей, а два ударных звена казанцев снова продемонстрировали более эффективный хоккей. Тройки Зарипова и Азеведо выглядят на данный момент очень сильно, плюс хорошо играет оборона и Эмиль Гарипов в воротах.

Именно баланс в игре «Ак Барса» является ключом к победам команды в последних трех играх. Единственная проблема – игра в меньшинстве, но в матчах против «Металлурга» это было предсказуемо.

«Металлург»

Третье подряд поражение в серии поставило «Металлург» в очень непростое положение. Каждая следующая игра для магнитогорцев может стать последней. Но гораздо печальнее для команды то, что они проиграли два матча в родных стенах, полностью отдав инициативу в руки соперника.

Главные сложности «Магнитка» испытывает с вратарями. Вполне прогнозируемо сегодня на лед вместо провалившего два матча Василия Кошечкина вышел Илья Сорокин, но вытащить команду ему не удалось – три пропущенные шайбы при всего 21-м броске в створ. Правда, дубль оформил Ян Коварж, но удачной игры чеха не хватило для победы.

«Металлург» слишком много пропускает в этой серии — 15 шайб в основное время в четырех играх. Это и есть главная проблема команды. В остальном все более-менее в порядке, а игра в большинстве почти эталонная.

Прогноз

2,67Победа «Металлурга» в матче

После трех подряд поражений «Металлургу» будет непросто переломить ход серии. Но собраться и выдать еще один хороший матч ему по силам. Опыт побед на льду Казани уже есть, а потенциал у команды выше, чем на одну победу в серии. Можно рискнуть и поставить на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 2,67.

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