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    Сумеет ли «Металлург» прервать полосу неудач в серии с «Ак Барсом»?

    «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
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    Сумеет ли «Металлург» прервать полосу неудач в серии с «Ак Барсом»?
    metallurg.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 23 марта казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча – 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург».

    «Ак Барс»

    В прошлом поединке «Ак Барсу» удалось взять победу над «Металлургом» (3:2), которая стала второй подряд победой на выезде. Теперь казанцы ведут в серии 3:1 и находятся в шаге от выхода в финал конференции.

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    В очередном поединке «Ак Барс» показал сбалансированный хоккей, а два ударных звена казанцев снова продемонстрировали более эффективный хоккей. Тройки Зарипова и Азеведо выглядят на данный момент очень сильно, плюс хорошо играет оборона и Эмиль Гарипов в воротах.

    Именно баланс в игре «Ак Барса» является ключом к победам команды в последних трех играх. Единственная проблема – игра в меньшинстве, но в матчах против «Металлурга» это было предсказуемо.

    «Металлург»

    Третье подряд поражение в серии поставило «Металлург» в очень непростое положение. Каждая следующая игра для магнитогорцев может стать последней. Но гораздо печальнее для команды то, что они проиграли два матча в родных стенах, полностью отдав инициативу в руки соперника.

    Ближайшие события

    Главные сложности «Магнитка» испытывает с вратарями. Вполне прогнозируемо сегодня на лед вместо провалившего два матча Василия Кошечкина вышел Илья Сорокин, но вытащить команду ему не удалось – три пропущенные шайбы при всего 21-м броске в створ. Правда, дубль оформил Ян Коварж, но удачной игры чеха не хватило для победы.

    «Металлург» слишком много пропускает в этой серии — 15 шайб в основное время в четырех играх. Это и есть главная проблема команды. В остальном все более-менее в порядке, а игра в большинстве почти эталонная.

    Прогноз

    2,67Победа «Металлурга» в матче

    После трех подряд поражений «Металлургу» будет непросто переломить ход серии. Но собраться и выдать еще один хороший матч ему по силам. Опыт побед на льду Казани уже есть, а потенциал у команды выше, чем на одну победу в серии. Можно рискнуть и поставить на победу «Металлурга» в матче с коэффициентом 2,67.

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    «Металлург» и «Ак Барс» продолжат играть результативно«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта
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