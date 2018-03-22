СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта

СКА

В прошлом поединке СКА обыграл на выезде «Локомотив» (4:1) и оказался в шаге от выхода в финал конференции. При этом армейцы отыгрывались с 0:1. Стоит также отметить, что эта победа стала второй подряд в серии для СКА и второй на выезде, а общий счет в серии стал 3:1 в пользу питерцев.

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В двух выездных матчах забросил три шайбы Илья Ковальчук, очередные очки набрали Патрик Торесен и Вадим Шипачев. Лидеры СКА делают свое дело и результат для команды, а скамейка армейцев настолько длинная, что каждое из четырех звеньев сильнее, чем ударное звено соперника.

Олегу Знарку удалось сбалансировать игру команды – СКА хорошо выглядит в атаке против одной из сильнейших оборон в КХЛ (11 шайб в 4 поединках), и пропустил всего три гола в четырех матчах. Возможно, от команды ждали большего в большинстве, но два гола в численном преимуществе в четырех матчах с «Локомотивом» это вполне нормальный результат.

«Локомотив»

В прошлом поединке «Локомотив» вел в счете 1:0, но не сумел развить успех и снова проиграл в домашних стенах (1:4). Сейчас ярославцы проигрывают в серии 1:3 и находятся в шаге от вылета из плей-офф.

Крайняя игра команд в третьем периоде превратилась в побоище, и это говорит о не самом хорошем эмоциональном состоянии подопечных Дмитрия Квартальнова. Есть ощущение, что «Локомотив» психологически уже проиграл серию. Не получается повести команду и у ее лидеров – Стеффан Кронвалл, Максим Талбот, Якуб Накладал и Петри Контиола в четырех матчах серии не набрали ни одного очка.

В целом в двух домашних поединках «Локомотив» забросил всего одну шайбу, в четырех матчах серии лишь три, и дважды проиграл всухую. С такой результативностью в атаке спасти серию ярославцам не удастся. Оборона также не выглядит эталонной, пропустив 11 шайб. Ну и спецбригады – против СКА работает с переменным успехом только меньшинство.

Прогноз

1,41Победа СКА в основное время

Несмотря на все старания «Локомотива», четвертый матч был, скорее всего, решающим в серии. Конечно, ярославцы еще могут попытаться зацепиться за результат, но мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу СКА в основное время с коэффициентом 1,41.

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