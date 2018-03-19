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    Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?

    «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта

    КХЛ Локомотив СКА
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    Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?
    ska.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 19 марта ярославский «Локомотив» примет питерский СКА. Начало матча – 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — СКА.

    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» сумел сотворить сенсацию, обыграв на выезде СКА (2:1). Победа тем более ценна, что добыта она была на выезде. Тем более, после поражения в первой игре со счетом 0:4, от ярославцев уже мало кто ожидал хотя бы овертайма.

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    После поражения в первой игре главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сделал несколько перестановок в составе. Вместо Алексея Мурыгина в воротах появился Александр Судницын, а канадский форвард Брэндон Козун вовсе оказался все заявки на игру. Вместо него в первом звене вышел 17-летний Григорий Денисенко. Как видим, встряска команды дала результат.

    В первой игре «Локомотиву» не удалось продемонстрировать свои сильные стороны – быстро пропустили, пропустили много и пропустили в меньшинстве. Зато уже во втором матче ярославцы предстали сами собой – всего одна пропущенная шайба и отличная игра спецбригад.

    СКА

    СКА не удалось развить успех после достаточно легкой прогулки в первом матче серии. Команда Олега Знарка не сумела реализовать свои моменты и слишком многое позволяла «Локомотиву» в своей зоне. В итоге СКА потерпел неприятное поражение в домашних стенах (1:2).

    Ближайшие события

    Интересно, что два подряд поединка СКА играет в неполные четыре пятерки игроков – семь защитников и только 11 нападающих. Возможно, во втором матче серии кроме недооценки соперника сказалась еще и усталость. С другой стороны, два матча подряд забрасывает Вадим Шипачев – это хороший знак для СКА.

    Если в первой игре с «Локомотивом» СКА сумел сыграть результативно в атаке и использовать большинство, то во второй у армейцев все пошло наперекосяк – не сыграла на должном уровне оборона, не сработали спецбригады большинства, и впервые в плей-офф СКА пропустил в меньшинстве.

    Прогноз

    1,86Победа СКА в основное время

    После поражения в родных стенах Олег Знарок наверняка встряхнет своих подопечных. «Локомотив» на кураже может потрепать нервы армейцам, но вряд ли более того. Советуем присмотреться к ставке на победу СКА в основное время с коэффициентом 1,86.

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