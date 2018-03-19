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    «Сент-Луису» победа нужна больше чем «Чикаго»

    «Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 марта

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Сент-Луис Блюз
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    Артем Анисимов
    Артем Анисимов
    Chicago Tribune
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 19 марта «Чикаго Блэкхокс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Сент-Луис».

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» на выезде проиграл «Виннипегу» (2:6). Это поражение стало для «Блэкхокс» третьим в четырех последних поединках. При этом перед домашней игрой с «Блюз» «Чикаго» заедет в гости к «Баффало».

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    «Чикаго» давно потерял шансы на плей-офф, занимая последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф «Блэкхокс» отстают на 16 баллов. В списке травмированных основной вратарь Кори Кроуфод и нападающий Энтони Дюклер. Российский нападающий Артем Анисимов в последних трех матчах отличился одной шайбой и одной результативной передачей.

    «Чикаго» ни по одному из показателей не входит в число лидеров НХЛ. Достаточно слабая оборона (в среднем 2,99 пропущенных шайб за матч), слабая атака (всего 2,82 заброшенные шайбы в среднем за матч). По игре в большинстве «Блэкхокс» одна из худших команд в Лиге – 15,7% и только 28-й показатель.

    «Сент-Луис»

    В прошлом поединке «Сент-Луис» проиграл дома «Колорадо» (1:4), потерпев третье поражение в последних пяти матчах и седьмое в последних десяти. Перед игрой с «Чикаго» «Сент-Луис» также дома примет «Рейнджерс».

    Ближайшие события

    Сейчас «Сент-Луис» занимает 11-е место в Западной конференции, отставая от 8-й позиции и зоны плей-офф на пять очков. Главная проблема – травмы. В лазарете все еще остаются вратарь Картер Хаттон, защитник Джей Боумистер, нападающий Скотти Апшолл. Российский нападающий Владимир Тарасенко не набирает очки два матча подряд, а всего в пяти последних матчах на его счету 3 (1+2) очка. Нападающий Иван Барбашев в последних пяти матчах забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

    «Сент-Луис» показывает хорошую игру в обороне – в среднем всего 2,66 пропущенные шайбы за матч и 7-й результат в Лиге. Но предпоследнее большинство (15% и 30-е место), и одна из худших атак лиги.

    Прогноз

    2,20Победа «Сент-Луиса» в матче

    В первом матче «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Чикаго» (5:2). Сейчас предсказать победителя не так просто – обе команды в кризисе. Но «Блюз» очки нужны больше. Можно присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 2,20.

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