«Каролина» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 марта

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» на выезде обыграла «Чикаго» (3:2), одержав свою первую победу после двух поражений подряд и третью в последних пяти матчах. Однако в целом в десяти прошедших поединках «Харрикейнз» потерпели семь поражений. Перед тем как принять «Бостон», «Каролина» также сьездит в гости к «Рейнджерс».

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Неудачная концовка февраля и старт марта привели к тому, что «Каролина» выпала из зоны плей-офф Восточной конференции. Сейчас «Ураганы» занимают 10-е место с отставание в шесть очков от 8-го. Список травмированых пуст.

Ни по одному из показателей командной статистики «Каролина» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. Исключение – 53,5% выигранных вбрасываний за матч и второе место в НХЛ, но этот показатель давно не имеет ключевого влияния на результаты матчей в Лиге. Печальнее всего ситуация с атакой – лишь 2,62 шайбы в среднем за матч и только 27-е место.

«Бостон»

В прошлом поединке «Бостон» на выезде проиграл «Чикаго» (1:3), прервав серию из шести побед подряд. Всего в последних десяти матчах «Брюинз» одержали семь побед.

«Бостон» очень комфортно чувствует себя на втором месте в Атлантическом дивизионе, имея в активе 94 очка и почти гарантировав себе плей-офф. В списке травмированных защитник Чарльз Макэвой, нападающие Андерс Бьорк, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. Причем двое последних ключевые исполнители команды. Российский вратарь Антон Худобин одержал три победы в пяти последних матчах, но пропустил в них в общей сложности 15 шайб.

«Бостон» входит в топ-10 команд НХЛ по всем четырем основным командным показателям. У «Брюинз» хорошие спецбригады и великолепно сбалансирована атака и оборона. В среднем команда пропускает 2,54 шайбы за матч (2-е место в НХЛ), и забрасывает 3,33 шайбы (3-я позиция).

Прогноз

1,85Победа «Бостона» в матче

Два предыдущих матча на льду «Бостона» завершились результативными победами Брюинз (7:1 и 4:3 ОТ). Перед встречей с «Бостоном» «Каролине» придется сыграть на выезде с «Рейнджерс», так что «Харрикейнз» потеряют немало сил. Можно присмотреться к ставке на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,85.

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