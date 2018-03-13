«Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

«Анахайм»

В прошлом поединке «Анахайм» проиграл на выезде «Далласу» (1:2), потерпев свое второе поражение подряд. Хотя до этого «Дакс» шли на серии из трех побед кряду.

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«Анахайм» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, но всего на одно очко опережает «Лос-Анджелес» и на два «Калгари». К тому же у «Кингз» матч в запасе. В списке травмированных только один игрок – нападающий Патрик Ивс, который не играет с начала сезон.

«Анахайм» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,64 шайбы за матч – это 6-е место в НХЛ. В меньшинстве «Дакс» показывают 82,6% надежности – это 10-е место. Но по игре в атаке и большинстве «Утки» пребывают в третьем десятке команд Лиги.

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде неожиданно разгромил «Лос-Анджелес» (7:2), одержав свою первую победу после двух поражений подряд. Однако всего в последних 10 матчах «Блюз» праздновали успех лишь дважды.

Из-за неудач «Сент-Луис» опустился уже на 11-е место в Западной конференции, хотя отстает от зоны плей-офф всего на три очка. Но главная проблема «Блюз» — это травмы. В лазарете пребывает ряд лидеров – вратарь Картер Хаттон, защитник Джей Боумистер и Джоэль Эдмундсон, нападающий Скотти Апшолл. Российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко в последнем матче с «Лос-Анджелесом» набрали по 2 (1+1) очка.

«Сент-Луис» играет в похожем с «Анахаймом» стиле, уповая на оборону. В среднем «Блюз» пропускают 2,65 шайб за матч – это 7-е место в НХЛ. Но у «Сент-Луиса» слабые спецбригады и очень низкая результативность в атаке.

Прогноз

2,22Время первого гола 11-60 мин.

Два предыдущих матча на льду «Сент-Луиса» выиграл «Анахайм» (3:1 и 3:2). Сейчас «Дакс» также фавориты, но учитывая оборонительный стиль команд, мы рекомендуем присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,22.

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