ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Анахайм» и «Сент-Луис» начнут матч осторожно

    «Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

    НХЛ Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 13 марта «Анахайм Дакс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Сент-Луис».

    «Анахайм»

    В прошлом поединке «Анахайм» проиграл на выезде «Далласу» (1:2), потерпев свое второе поражение подряд. Хотя до этого «Дакс» шли на серии из трех побед кряду.

    Все прогнозы на хоккей

    «Анахайм» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, но всего на одно очко опережает «Лос-Анджелес» и на два «Калгари». К тому же у «Кингз» матч в запасе. В списке травмированных только один игрок – нападающий Патрик Ивс, который не играет с начала сезон.

    «Анахайм» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,64 шайбы за матч – это 6-е место в НХЛ. В меньшинстве «Дакс» показывают 82,6% надежности – это 10-е место. Но по игре в атаке и большинстве «Утки» пребывают в третьем десятке команд Лиги.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде неожиданно разгромил «Лос-Анджелес» (7:2), одержав свою первую победу после двух поражений подряд. Однако всего в последних 10 матчах «Блюз» праздновали успех лишь дважды.

    Ближайшие события

    Из-за неудач «Сент-Луис» опустился уже на 11-е место в Западной конференции, хотя отстает от зоны плей-офф всего на три очка. Но главная проблема «Блюз» — это травмы. В лазарете пребывает ряд лидеров – вратарь Картер Хаттон, защитник Джей Боумистер и Джоэль Эдмундсон, нападающий Скотти Апшолл. Российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко в последнем матче с «Лос-Анджелесом» набрали по 2 (1+1) очка.

    «Сент-Луис» играет в похожем с «Анахаймом» стиле, уповая на оборону. В среднем «Блюз» пропускают 2,65 шайб за матч – это 7-е место в НХЛ. Но у «Сент-Луиса» слабые спецбригады и очень низкая результативность в атаке.

    Прогноз

    2,22Время первого гола 11-60 мин.

    Два предыдущих матча на льду «Сент-Луиса» выиграл «Анахайм» (3:1 и 3:2). Сейчас «Дакс» также фавориты, но учитывая оборонительный стиль команд, мы рекомендуем присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,22.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Очередной последний шанс Венгера
  • 4,81
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бенефис Шипулина и разочарование от смешанных эстафет
  • Итоги седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе
  • Победа «Арсенала» над «Амкаром» — в обзоре СМИ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов