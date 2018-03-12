«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 12 марта

«Металлург»

В прошлом поединке «Металлург» сумел перехватить инициативу в серии, одержав победу на выезде (4:1). Уже традиционно подопечные Виктора Козлова чередуют победы с поражениями. Сейчас «Магнитка» ведет в серии 3:2.

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Лазарет «Металлурга» пуст, а лидеры продолжают тянуть команду. Василий Кошечкин показывает стабильно высокий класс в воротах, Крис Ли, Сергей Мозякин и Ян Коварж солируют игрой команды в большинстве и так далее. «Металлург» силен своими лидерами. Опытная команда, которая в нужный момент добавляет.

В опытных командах уровня «Металлурга» важное значение уделяется игре спецбригад. Из 12 шайб в ворота «Автомобилиста» пять были заброшены в большинстве. При этом ни разу «Магнитка» не пропустила в меньшинстве.

«Автомобилист»

Проиграв у себя дома «Металлургу» (1:4), «Автомобилист» потерял инициативу в серии. Хотя у команды по-прежнему есть преимущество домашнего льда, но для того, чтобы его вернуть на решающий седьмой матч серии, команда Владимира Крикунова должна побеждать «Магнитку» на выезде. Права на ошибку у «Авто» уже нет.

В лазарете по-прежнему пребывает канадский силовой форвард Дуайт Кинг, но его роль не имеет столь важного значения для команды. Гораздо хуже, что в прошлом матче промолчали лидеры атаки – Франсис Паре и Анатолий Голышев. Если «Магнитке» удастся закрыть их снова, шансов у «Автомобилиста» практически не будет.

«Автомобилист» пять матчей подряд открывает счет в играх с «Металлургом», но удержать преимущество «Авто» удается через раз. Еще ни разу команда из Екатеринбурга не забросила в большинстве. Также одна из лучших атак регулярного чемпионата не может забросить больше двух шайб за матч. Побеждать «Магнитку» удавалось практически только на морально-волевых.

Прогноз

2,02ТМ 4,%

Если бы не шайба Ян Коваржа в пустые ворота в прошлом матче, зашел бы наш очередной прогноз на тотал меньше 4,5. В целом, тенденция продолжается — обе команды играют с оглядкой на свои ворота. Поединок в Магнитогорске не станет исключением. Так что ставка на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,02 выглядит все также привлекательно.

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