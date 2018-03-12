«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 12 марта

«Салават Юалев»

Как мы и прогнозировали, «Салават Юлаев» в прошлом матче сумел выиграть у себя дома у «Авангарда» (2:1). Эта победа стала второй подряд после двух поражений кряду. Уфимцы снова повели в серии (3:2) и находятся в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф.

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Ключевым фактором в победах «Салатава» стало возвращение в строй основного голкипера Бена Скривенса, который взял две победы в двух матчах, пропустив за 120 минут игрового времени всего три шайбы. Для сравнения, в трех матчах без Скривенса «Салават» пропустил 16 шайб и дважды проиграл. Также нужно отметить финского форварда Йонаса Кемппайнена, две шайбы которого помогли уфимцам взять победу на своем льду.

«Салават» по-прежнему не лучшим образом выглядит в меньшинстве, но после возвращения Скривенса стала надежнее играть оборона, которая чувствует поддержку голкипера. А опытные легионеры вроде Умарка, Ларсена и Кемппайнена делают результат в атаке.

«Авангард»

После двух подряд побед «Авангард» не сумел развить успех и проиграл два последних матча «Салавату». Сейчас серия возвращается на лед Омска, но у «Авангарда» больше нет права на ошибку. Даже в случае победы в следующем матче, решающий седьмой поединок состоится в Уфе.

У «Авангарда» результативно работает лишь одно звено Андре Петерссона, который снова отличился заброшенной шайбой в ворота «Салавата Юлаева». Однако усилий одной тройки явно не хватает. Лучший бомбардир регулярки Илья Михеев выполняет много работы и приносит много пользы в равных составах, меньшинстве и большинстве, но без заброшенных шайб матчи не выигрываются.

«Авангард» снова подтвердил свое умение играть в большинстве, забросив единственную шайбу благодаря численному преимуществу. Этот гол стал седьмым в большинстве, а всего в неравных составах омичи забросили восемь шайб из 19 в серии с «Салаватом».

Прогноз

1,74Победа «Авангарда» в матче

«Авангард» проиграл два последних матча, но нельзя сказать, что был обречен на поражения. Омичи стараются выжать из себя результат, и в домашних стенах могут сравнять счет в серии. Можно присмотреться к ставке на победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,74.

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