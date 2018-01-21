«Нэшвилл» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 января

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» дома дожал по буллитам «Аризону», продлив свою серию побед до четырех поединков. Матч с «Флоридой» станет четвертым в домашней серии из пяти поединков.

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Хорошие результаты в последних играх позволили «Нэшвиллу» улучшить и без того отличную ситуацию в турнирной таблице. «Прэдаторз» сместили с первого места в Центральном дивизионе «Виннипег», который они теперь опережают на одно очко и имеют два матча в запасе. На один балл отстает от «Нэшвилла» и «Сент-Луис», но у «Блюз» вовсе на четыре сыгранных поединка больше.

Российский защитник Алексей Емелин не может отличиться в трех матчах кряду, а в последних пяти матчах отдал всего одну передачу. В списке травмированных два шведских нападающих – Виктор Арвидссон и Филипп Форсберг. По статистике «Нэшвилл» во всех компонентах одна из сильнейших команд НХЛ. Но самое сильное место – оборона и большинство. Всего 2,55 пропущенные шайбы в среднем за матч, а также 23,6% реализации большинства – это 4-й результат в НХЛ.

«Флорида»

В прошлом поединке «Флорида» проиграла дома «Калгари» (2:4), потерпев свое четвертое поражение в пяти последних матчах. Ближайшие игры также не будут легкой прогулкой – перед игрой с «Нэшвиллом» «Пантерз» примут дома «Вегас».

На данный момент «Флорида» занимает 13-е место в Восточной конференции, а отставание от зоны плей-офф возросло уже до 11 очков. В списке травмированных только голкипер Роберто Люонго, но он уже приступил к тренировкам, вернулся в строй и нападающий Радим Врбата. Российский нападающий Евгений Дадонов прервал, наконец, свою безголевую серию, выстрелив дублем в игре с «Калгари». До этого Дадонов не мог отличиться 19 матчей подряд.

В плане статистики у «Флориды» почти все плохо, если не сказать ужасно. Хуже всего обстоят дела с игрой в обороне и вратарями – в среднем 3,21 пропущенные шайбы за матч и 27-е место в Лиге. По остальным показателям команда также плетется в третьем десятке, кроме игры на точке вбрасываний – 51,3% и 9-е место.

Прогноз

1,89Победу «Нэшвилла» в основное время

Команды встретятся впервые в сезоне, но явным фаворитом выглядит «Нэшвилл». Советуем присмотреться к ставке на победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 1,89.

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