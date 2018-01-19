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    «Салават» — ЦСКА. Кто выиграет в матче топ-команд КХЛ?

    «Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 19 января

    КХЛ Салават Юлаев ЦСКА
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    «Салават» — ЦСКА. Кто выиграет в матче топ-команд КХЛ?
    cska-hockey.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 19 января уфимский «Салават Юлаев» примет московский ЦСКА Начало матча – 17:00 мск.

    «Салават Юлаев»

    Накануне «Салават» дома обыграл «Витязь» (4:1), одержав свою третью победу в пяти последних матчах. Не самое выдающееся достижение для такого клуба, но вполне нормальное, если учесть критическую ситуацию осенью.

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    Победа над «Витязем» позволила «Салавату» приблизится на расстояние одного пункта к лидеру дивизиона – «Авангарду». Именно первое место в дивизионе главная цель уфимцев до конца регулярного чемпионата. Оно позволит подопечным Эркки Вестерлунда сразу же взлететь с седьмого на второе место в конференции.

    В списке травмированных команды находятся защитник Максим Осипов, нападающие Игорь Макаров и Евгений Коротков. Впрочем, они не являются ключевыми исполнителями. Что касается статистики, «Салават» ориентирован больше на атаку, забрасывая в среднем 2,58 шайбы за матч – это 11-й результат в Лиге и реализуя 20,4% большинства – это 7-й результат. По пропущенным и игре в меньшинстве уфимцы плетуться в конце второго десятка команд.

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА прервал свою восьми матчевую победную серию неожиданным поражением в Нижнекамске от местного «Нефтехимика» (0:1). Это был первый поединок длительной серии из четырех гостевых матчей.

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    Тем не менее, ЦСКА уже давно гарантировали себе второе место в Западной конференции и выход в плей-офф, так что главная задача подопечных Игоря Никитина – подготовка к плей-офф, а также к Олимпийским играм, учитывая обилие сборников в составе.

    В списке травмированных только нападающий Александр Попов, а в плане командной статистики ЦСКА обладает самой надежной обороной в КХЛ, пропуская в среднем всего 1,46 шайбы за матч. По заброшенным шайбам у ЦСКА тоже все в порядке — вторые в лиге после СКА (в среднем 3,22 за матч). А вот со спецбригадами большинства (20,2%) и меньшинства (82,8%) есть проблемы. ЦСКА находится на пределе первой десятки команд КХЛ.

    Прогноз

    1,88Победа ЦСКА в основное время

    Конечно, «Салавату» победа нужна гораздо больше, но ЦСКА это одна из двух команд лиги, в прогнозировании результатов которой нужно отталкиваться только от ее настроения и состояния, вне зависимости от того, нужна ли сопернику победа или нет. «Салавату Юлаеву», с их проблемами в обороне, противостоять ЦСКА будет очень сложно. Советуем присмотреться к ставке на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,88.

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