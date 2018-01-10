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    «Сент-Луис» — «Флорида». Чья серия неудач продлится дальше?

    «Сент-Луис» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 января

    НХЛ Сент-Луис Блюз Флорида Пантерз
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    Иван Барбашев
    Иван Барбашев
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 10 января «Сент-Луис Блюз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча – 04:00 мск.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде проиграл «Вашингтону» в овертайме (3:4), а до этого также на выезде оказался слабее «Филадельфии» (3:6), так что настроение у команды Майка Йео не самое лучшее.

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    В целом в четырех последних играх у «Блюз» три фиаско, что в итоге привело к потере первого места в Центральном дивизионе в пользу «Виннипега». Вскоре «Сент-Луис» может вовсе откатиться на третье место, пропустив вперед еще и «Нэшвилл».

    В списке травмированных защитник Винс Данн и нападающий Джейден Шварц. Зато на днях свою первую шайбу в сезоне забросил нападающий Иван Барбашов, а лидер атак команды Владимир Тарасенко набрал три очка в двух последних матчах. Что касается статистики, ставку «Блюз» делают на игру в обороне.

    «Флорида»

    «Флорида» в прошлой игре проиграла «Коламбусу» (2:3 по буллитам) продлив свою выездную серию поражений до трех матчей. Подобравшись было к зоне плей-офф, «Пантерз» снова опустились вниз.

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    Игра с «Сент-Луисом» станет последней в тяжелой выездной серии, в которой «Флориде» пришлось играть без своего основного вратаря Роберто Люонго и нападающего Радима Врбаты. Продолжает свою безголевую серию нападающий Евгений Дадонов, но, по крайней мере, в двух последних матчах он отдавал результативные передачи.

    В плане статистики «Флорида» пасет задних по большинству показателей, но хуже всего дела с игрой в обороне – в среднем 3,17 пропущенных шайб за матч (25-й результат в НХЛ), а также с игрой в большинстве – 15,9% реализации (27-й результат).

    Прогноз

    1,81ТМ 5,5

    Обе команды идут на серии из поражений, и хотя фаворитом выглядит «Сент-Луис», в первом матче сезона сильнее оказалась «Флорида» (5:2). Учитывая оборонительный стиль «Блюз» и четвертый подряд выездной матч «Пантерз», советуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,81.

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