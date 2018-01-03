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    Опустится ли «Питтсбург» на последнее место в Столичном дивизионе?

    «Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 января

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
    SportSpyder
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 3 января «Филадельфия Флаерз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 03:00 мск.

    «Филадельфия»

    После серии из трех поражений подряд, «Филадельфия» в прошлой игре достаточно неожиданно обыграла на выезде «Тампу-Бэй» (5:3). И хотя «Флаерз» продолжают пребывать последнем месте Столичного дивизиона, успех с «Лайтнинг» может позволить им подняться на позицию вверх.

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    Обойти «Флаерс» могут как раз «Питтсбург», матчем с которым открывают домашнюю серию из четырех поединков. На травме только защитник Брэндон Мэннинг, зато в строю защитник Иван Проворов – второй по результативности защитник команды после лидера Шэйша Гостисбихера. На счету россиянина уже 15 (5+10) очков в сезоне.

    Лучше всего у «Филадельфии» обстоят дела в выбрасываниями – 52,8% и второй результат во всей лиге. В остальном весьма посредственная команда, а что касается игры в меньшинстве, то с показателем 76,9% «Флаерс» одни из худших в НХЛ – 29-й результат.

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» продолжает прозябать внизу Столичного дивизионе. Сейчас команда идет на серии из двух подряд поражений. В прошлой игре «Пингвинз» проиграли на выезде даже «Детройту» (1:4).

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    Российский форвард Евгений Малкин в последнем матче отметился заброшенной шайбой, а в трех последних поединках на его счету 4 (2+2) очка. Но в целом атака у команды хромает, и если не считать два принципиальных победных противостояния с «Коламбусом», то получится что в трех матчах «Питтсбург» забросил всего две шайбы. При этом из-за травм в игре с «Филадельфией» Майк Салливан не сможет рассчитывать на ведущего защитника Криса Летанга, защитника Джастина Шульца и нападающего Брайана Раста.

    «Питтсбург» по-прежнему входит в топ-3 команд НХЛ по игре в большинстве – 25% реализации, и в топ-10 по выигранным вбрасываниям – 51,2%. В остальном – достаточно посредственные результаты.

    Прогноз

    2,04Победа «Питтсбурга» в матче

    В первой игре сезона «Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» в овертайме (5:4). Сейчас, несмотря на кризис, «Пингвинз» тоже должны быть сильнее. Ставка на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 2,04 выглядит вполне реальной.

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