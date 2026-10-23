прогноз на матч 27-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.63

23 октября в 27-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Илбирс»

Турнирное положение:: «Илбирс» проводит сезон неровно. Перед предстоящей встречей команда находится в нижней части турнирной таблицы, набрав 28 очков после 25 матчей.

При этом «Илбирс» заметно превосходит ближайшего соперника по турнирным показателям. Команда забила 29 мячей, но пропустила 43, поэтому надежность обороны остается проблемой.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, крупно уступив «Алге» — 0:6.

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До того «Илбирс» проиграл «Барсу» — 0:3, а в более раннем матче одолел «Азиагол» — 1:0. Таким образом, результаты команды остаются нестабильными.

Состояние команды: «Илбирс» постарается реабилитироваться за неудачные результаты. Команда способна действовать результативно, однако в последних матчах ей не всегда удавалось справляться с давлением соперников.

При этом «Илбирс» имеет преимущество в очных встречах с «Кыргызалтыном». В марте команды уже встречались, и тогда «Илбирс» одержал выездную победу со счетом 2:0.

Хозяева наверняка постараются завладеть инициативой с первых минут. Встреча с одним из аутсайдеров чемпионата — хорошая возможность пополнить очковый запас.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение:: «Кыргызалтын» проводит крайне слабый сезон. Команда располагается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, имея в активе всего девять очков после 26 матчей.

При этом «Кыргызалтын» забил 19 мячей, пропустив 69. Оборона команды регулярно дает сбои, что заметно осложняет борьбу за положительный результат.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата — 0:2.

До того «Кыргызалтын» потерпел разгромное поражение от «Бишкек Сити» — 0:4, а встреча с «Алгой» завершилась нулевой ничьей. Команда испытывает серьезные трудности в атаке и не забила ни одного мяча в пяти последних матчах.

Состояние команды: «Кыргызалтын» продолжает бороться за очки, однако результаты последних встреч не дают поводов для особого оптимизма.

При этом «Кыргызалтын» крайне ненадежен в обороне. Команда пропускает в среднем более двух мячей за игру, а недостаток результативности мешает ей компенсировать собственные ошибки.

Гостям необходимо действовать максимально собранно и постараться сдержать натиск соперника. Впрочем, сделать это будет непросто, учитывая разницу в результатах команд на протяжении сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.21. Ничья — в 5.65, выигрыш «Кыргызалтына» — в 9.60.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.43, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.53.

Прогноз: «Илбирс» выглядит куда сильнее аутсайдера, победившего всего один раз в чемпионате.

2.63 Фора «Илбирса» -2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Илбирс» — «Кыргызалтын» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Фора «Илбирса» -2.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Илбирс» — «Кыргызалтын» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт