5 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Каспий». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» на 9 очков отстает от медальной зоны. Команда забила всего 11 мячей в 15 поединках, победив лишь три раза. С такими показателями на пьедестал не попадают.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» был бит «Каспием» (0:2).

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Зато поединок с «Елимаем» принес в копилку три очка (2:1). К тому же немного ранее команда не уступила мощному «Кайрату» (1:1).

В пяти своих последних матчах «Атырау» добыл всего одну победу. В этих поединках команда отличилась всего 4 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Атырау» имеет огромные проблемы с реализацией. Голы даются команде уж слишком натужно, и даже ведущий форвард Константин Дорофеев отличился лишь дважды в чемпионате.

Притом, что «Атырау» традиционно сложно противостоит «Каспию». В пяти последних очных поединках соперники по два раза огорчили друг друга. Плюс команда не проигрывала в двух своих последних домашних матчах.

«Каспий»

Турнирное положение: Эта команда всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны. «Каспий» ныне пребывает на 14-м месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Каспий» лишь на один пункт опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 19 мячей в 15 матчах. Плюс побед в активе значится лишь три.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Каспий» уверенно одолел «Атырау» (2:0).

До того команда уступила «Ордабасы» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще и от «Кайсара» (1:2).

Нынче «Каспий» не отличается стабильностью результатов. Команда до последней виктории уступила трижды подряд, плюс забила всего 10 мячей в чемпионате.

Состояние команды: «Каспий» проигрывает чаще всех в чемпионате. В пассиве команды уже 10 поражений, семь из которых случились на чужих полях.

В девяти поединках вне родных стен «Каспий» добыл всего четыре зачетных балла. Да и что говорить, если в выездных матчах команда забила лишь три мяча?!

Как бы там ни было, «Каспий» едет в гости за пополнением очкового багажа. Команда неделю назад переиграла «Атырау», и явно находится в лучшем психологическом состоянии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.09. Ничья — в 3.18, успех соперника — в 3.70.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.31, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.59.

Прогноз: «Каспий» крайне неудачно выступает на полях соперников, к тому же «Атырау» намерен реабилитироваться за последнюю неудачу и заодно закрепиться в середине таблицы.

2.09 Победа «Атырау» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Атырау» — «Каспий» принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Атырау» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.31 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Атырау» — «Каспий» принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.31.

Пять причин, почему ставка зайдет