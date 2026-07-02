прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.47

3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Оренбург». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 8-м месте в РПЛ.

При этом «Рубин» в среднем забивал фактически гол за матч. А вот потенциально команда способна побороться за место в шестерке.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Казанцы подписали мировую с КАМАЗом (1:1).

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До того команда не сумела переиграть «Пари НН» (2:2). Правда, поединок со «Спартаком» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Рубин» добыл всего одну викторию. Забили казанцы 5 мячей при пяти пропущенных в свои ворота. А вот не побеждала команда в трех своих последних поединках.

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Состояние команды: Казанцы попытаются подняться хотя бы на пару ступенек в таблице. Вот только нужно срочно укрепляться, да и сохранить лидеров еще нужно постараться.

Плюс казанцы традиционно удачно противостоят «Оренбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. Сейчас же «Рубин» мотивирован добыть свою первую летнюю победу.

«Оренбург»

Турнирное положение: Оренбуржцы прошедший сезон запишут в актив. Команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ, героически избежав стыков.

Причем «Оренбург» забил лишь 29 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 44 раза в 30 поединках чемпионата. Да и победить ей удалось всего 7 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Оренбуржцы минимально уступили «Нефтехимику».

Несколько ранее команда вчистую проиграла «Краснодару» (0:3). Зато поединок с «Крыльями Советов» завершился викторией (1:0).

В двух своих последних матчах «Оренбург» не сумел отличиться. Да и вообще, низкая реализация является давним бичом «пуховых».

Состояние команды: Оренбуржцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Главной задачей команды будет избежание пресловутых стыков, да и Ильдар Ахметзянов способен преподнести сюрприз.

Команда серьезно обновляется в кадровом плане. К тому же Ахметзянов способен открывать таланты из вчерашних ноунеймов.

Оренбуржцы в первом спарринге с «Нефтехимиком» выглядели не лучшим образом. «Оренбург» пока только находит свою игру и приобретает нужные кондиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рубин» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценивается в 4.41, тогда как победа оппонента — в 5.44.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.59 и 2.37.

Прогноз: Казанцы явно способны прибавить во всех компонентах, тогда как «Оренбург» все никак не решит свои проблемы в плане реализации.

2.47 Фора «Рубина» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч «Рубин» — «Оренбург» позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Фора «Рубина» -1.5 за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.34 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Рубин» — «Оренбург» позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.34.

Пять причин, почему ставка зайдет