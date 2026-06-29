прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.44

30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане минувший сезон провели неудачно. Команда вылетела в первый дивизион.

При этом «Сочи» весной выглядел весьма симпатично. Да и сейчас под рукой у Игоря Осинькина имеется весьма приличный подбор игроков. Разумеется, перед опытным наставником поставлена цель сходу вернуться в элиту.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Южане подписали мировую с тульским «Арсеналом» (3:3).

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До того команда не уступила «Ахмату» (1:1). А вот поединок с «Зенитом» завершился досадным поражением (1:2).

В своих последних матчах «Сочи» смотрелся относительно выгодно. Более того, команде удалось сохранить костяк, плюс еще есть варианты усиления.

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Состояние команды: в новом сезоне южане постараются как можно увереннее вернуться в высший свет. Сочинцы будут бороться за одно из двух проходных мест.

Плюс ко всему, южане традиционно успешно противостоят «армейцам». Команда в четырех последних очных поединках победила два раза при одном поражении.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане прошедший сезон не могут записать себе в актив. Команда заняла лишь двенадцатое место в турнирной таблице первой лиги.

Причем «СКА-Хабаровск» забил лишь 37 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 45 раз в 34 поединках первенства. Да и победить удалось всего в трети матчей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Хабаровчане одолели «Нефтехимик» (2:0).

Несколько ранее команда расписала паритет с «Факелом» (0:0). А вот поединок с «Уфой» завершился уверенной викторией (3:0).

В трех своих последних матчах «СКА-Хабаровск» не пропустил ни разу. Имея приличный, как для первой лиги, состав, команда, тем не менее, не преуспевает в плане реализации.

Состояние команды: Хабаровчане летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет избежание повторения весенней нервотрепки.

Команда уже два года не обыгрывает сочинцев. В последнем очном поединке хабаровчане минимально уступили южанам.

Хабаровчане только начинают серию спаррингов. «СКА-Хабаровск» вполне способен преуспеть в игре вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.52. Ничья — в 4.33, успех соперника — в 6.16.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.80 и 2.01.

Прогноз: Южане ставят максимальные задачи на новый сезон, к тому же в своем первом спарринге выгодно смотрелись в атаке.

2.44 Фора «Сочи» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч «Сочи» — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.85 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Сочи» — «СКА-Хабаровск» принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.85.

Пять причин, почему ставка зайдет