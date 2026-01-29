прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.05

30 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Дерби». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Малиновки» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Бристоль Сити» на один пункт отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Малиновки» одолели «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

До того команда уступила «Ипсвичу» (0:2). А вот поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Малиновки» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда все никак не запрыгнет в зону стыков.

Причем «Бристоль Сити» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в зону стыков. «Малиновки» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Дерби»

Турнирное положение: «Бараны» в нынешнем сезоне выглядят скромно. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Дерби» на 2 очка отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Бараны» не смогли одолеть «Вест Бромвич» (1:1).

До того команда переиграла «Чарльтон» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Престону» (2:0).

При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бараны» в последних поединках выглядели довольно симпатично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не так, чтобы очень позитивно.

А вот бристольцев команда не обыгрывает уже полтора года. В нынешней же диспозиции «баранам» за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти бреши в обороне соперника.

Статистика для ставок

«Бараны» не проигрывали в 3 своих последних поединках

Бристольцы уже полтора года не проигрывают «Дерби»

«Бристоль Сити» в среднем пропускают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.

Прогноз: «Малиновки» мотивированы подтянуться к первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «баранам».

Ставка: Победа «Бристоль Сити» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05