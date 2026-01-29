30 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Дерби». Начало игры — в 23:00 мск.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Малиновки» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Бристоль Сити» на один пункт отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Малиновки» одолели «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).
До того команда уступила «Ипсвичу» (0:2). А вот поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Малиновки» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команда все никак не запрыгнет в зону стыков.
Причем «Бристоль Сити» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены запрыгнуть в зону стыков. «Малиновки» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Дерби»
Турнирное положение: «Бараны» в нынешнем сезоне выглядят скромно. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Дерби» на 2 очка отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Бараны» не смогли одолеть «Вест Бромвич» (1:1).
До того команда переиграла «Чарльтон» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Престону» (2:0).
При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бараны» в последних поединках выглядели довольно симпатично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не так, чтобы очень позитивно.
А вот бристольцев команда не обыгрывает уже полтора года. В нынешней же диспозиции «баранам» за счастье будет и ничья.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти бреши в обороне соперника.
Статистика для ставок
- «Бараны» не проигрывали в 3 своих последних поединках
- Бристольцы уже полтора года не проигрывают «Дерби»
- «Бристоль Сити» в среднем пропускают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.
Прогноз: «Малиновки» мотивированы подтянуться к первой шестерке, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «баранам».
Ставка: Победа «Бристоль Сити» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05