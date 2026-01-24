25 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 16:00 мск.
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Армейцы» одолели «Акрон» (3:1).
До того команда была бита «Краснодаром» (2:3). Зато поединок с «Оренбургом» принес в копилку три очка (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ЦСКА забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем ЦСКА имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Армейцы» намерены добыть свою вторую победу на сборах.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: «Тигры» провели приличный сезон. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Самарканд всего на 2 очка отстал от второй строчки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» не уступили «Насафу» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Кокандом» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Андижан» (2:0).
При этом «Динамо» Самарканд в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тигры» в последних поединках выглядели прилично. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.
При этом «Динамо» Самарканд относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.
Команда только-только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Тигры» уж точно не боятся нестабильных москвичей.
Статистика для ставок
- «Динамо» Самарканд не проигрывает 5 матчей кряду
- «Армейцы» победили в своем первом спарринге
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.
Прогноз: ЦСКА способен прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.
Номинальные хозяева мотивированы добыть вторую победу на сборах, да и «тигры» давненько не проводили официальных поединков.
Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05