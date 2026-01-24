прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

25 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 16:00 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Армейцы» одолели «Акрон» (3:1).

До того команда была бита «Краснодаром» (2:3). Зато поединок с «Оренбургом» принес в копилку три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ЦСКА забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем ЦСКА имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Армейцы» намерены добыть свою вторую победу на сборах.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: «Тигры» провели приличный сезон. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Самарканд всего на 2 очка отстал от второй строчки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» не уступили «Насафу» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Кокандом» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Андижан» (2:0).

При этом «Динамо» Самарканд в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» в последних поединках выглядели прилично. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.

При этом «Динамо» Самарканд относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Команда только-только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Тигры» уж точно не боятся нестабильных москвичей.

Статистика для ставок

«Динамо» Самарканд не проигрывает 5 матчей кряду

«Армейцы» победили в своем первом спарринге

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: ЦСКА способен прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные хозяева мотивированы добыть вторую победу на сборах, да и «тигры» давненько не проводили официальных поединков.

2.00 П1 в 1 тайме

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЦСКА — «Динамо» Самарканд позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч ЦСКА — «Динамо» Самарканд принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05