22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Генк». Начало игры — в 23:00 мск.
«Утрехт»
Турнирное положение: «Утрехт» с одним баллом занимает 32-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны плей-офф (9-24-е места).
Команда после 18-ти поединков нидерландского первенства находится на 10-й позиции с отставанием в пять очков зоны плей-офф за выход в Лигу конференций (5-8-я строчки).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Волендама» (1:2).
Ранее коллектив прекратил выступления в Кубке Нидерландов, когда на стадии 1/8 финала теперь уже в домашних стенах проиграл «Твенте» с результатом 1:2.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмирован — Мин, дисквалифицирован — Зехиэл.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» только проигрывал.
Это говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть и на своем поле, тем более если учесть небольшое преимущество соперника в классе.
Мигель Родригес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Генк»
Турнирное положение: «Генк» с 10-ю очками занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда после 21-го тура бельгийского первенства находится на 11-й строчке в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отрывом в два балла от 13-го места, что вне данной зоны.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел поражени от «Зюлте-Варегема» (1:2).
Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда переиграл венгерский «Пушкаш Академи» с результатом 1:0.
Не сыграют: травмирован — Адедеджи-Стернберг, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Генк» выиграл лишь однажды при пяти поражениях и трех ничьих.
Это говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником.
О Хён Гю — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Утрехт» проиграл
- в трех последних матчах «Утрехта» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Генка» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Генк» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, победа «Утрехта» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.
Прогноз: в трех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Генка».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07