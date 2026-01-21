прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.83

22 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Генк». Начало игры — в 23:00 мск.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» с одним баллом занимает 32-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 18-ти поединков нидерландского первенства находится на 10-й позиции с отставанием в пять очков зоны плей-офф за выход в Лигу конференций (5-8-я строчки).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Волендама» (1:2).

Ранее коллектив прекратил выступления в Кубке Нидерландов, когда на стадии 1/8 финала теперь уже в домашних стенах проиграл «Твенте» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Мин, дисквалифицирован — Зехиэл.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» только проигрывал.

Это говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть и на своем поле, тем более если учесть небольшое преимущество соперника в классе.

Мигель Родригес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» с 10-ю очками занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 21-го тура бельгийского первенства находится на 11-й строчке в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отрывом в два балла от 13-го места, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел поражени от «Зюлте-Варегема» (1:2).

Перед этим в поединке, который был товарищеским, коллектив уже оказался на высоте, когда переиграл венгерский «Пушкаш Академи» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Адедеджи-Стернберг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Генк» выиграл лишь однажды при пяти поражениях и трех ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником.

О Хён Гю — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Утрехт» проиграл

в трех последних матчах «Утрехта» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Генка» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, победа «Утрехта» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей гостей.

1.83 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Утрехт» — «Генк» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Генка».

2.07 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Утрехт» — «Генк» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07