прогноз на матч Кубка Бразилии, ставка за 2.42

18 декабря в финале Кубка Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» провели бледноватый сезон. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Коринтианс» на 4 очка опередил зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тимао» в серии пенальти одолели «Крузейро».

До того команда минимально переиграла того же соперника. А вот поединок с «Жувентуде» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Коринтианс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тимао» не столь преуспевают в плане результатов. Зато команда умудрилась пролезть в финал Кубка страны.

Причем «Коринтианс» традиционно успешно противостоит «адмиралам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тимао» намерены совершить комфортный голевой задел.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Адмиралы» в чемпионате выступили не столь продуктивно. Команда финишировали на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Васко да Гама» на 2 зачетных пункта оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Васко да Гама» был бит «Флуминенсе» (0:1), однако преуспел в серии пенальти.

До того команда нанесла поражение «Флуминенсе» (2:1). А вот чуть ранее она была разбита «Атлетико Минейро» (0:5).

При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Адмиралы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Васко да Гама» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Команда уступила «тимао» в трех последних очных поединках. Причем во всех них она неизменно пропускала по 3 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Адмиралы» явно не будут рисковать в первом поединке.

Статистика для ставок

«Тимао» обыграли «адмиралов» в 3 последних очных поединках

«Адмиралы» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Тимао» постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «адмиралы» крайне нестабильны.

2.42 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Коринтианс» — «Васко да Гама» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Коринтианса» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Коринтианс» — «Васко да Гама» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25