прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.25

4 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Сеара». Начало игры — в 03:30 мск.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Стервятники» — уже почти чемпионы. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Фламенго» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Стервятники» одолели «Палмейрас» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Атлетико Минейро» (1:1). А вот поединок с «Ред Булл Брагантино» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фламенго» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Стервятники» нынче смотрится весьма привлекательно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Фламенго» традиционно успешно противостоит «Сеаре». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Стервятники» намерены досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

«Сеара»

Турнирное положение: «Дедушки» еще не обеспечили себе сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Сеара» на 2 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сеара» не сумела пререиграть «Крузейро» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Мирасола» (0:3). А вот чуть ранее она уступила еще и «Интернасьоналю» (1:2).

При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дедушки» намерены удержаться в элите. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

При этом «Сеара» способна дать бой любому сопернику. Вот только пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда уже почти 5 лет не может обыграть «Фламенго». Да и в нынешней диспозиции зацепиться за очки будет проблематично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дедушки» постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Фламенго» забивает в среднем 2 мяча за матч

«Фламенго» не проигрывает 3 матча кряду

«Сеара» в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.15.

Прогноз: «Стервятники» намерены обеспечить себе чемпионство, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева уж точно поднатореют в плане реализации, да и «Сеара» не будет лишь отсиживаться в тылах.

2.25 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Фламенго» — «Сеара» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Фламенго» — «Сеара» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60