прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2,26

8 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Нефтехимик». Начало встречи — 16:00 мск.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» после 17-ти матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков.

В активе команды восемь побед, шесть матчей вничью и три поражения при 25-ти забитых и 15-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда выступила удачно. «Родина» обыграла «Волгу» из Ульяновска в гостях со счетом 2:1.

До этого команда поделила очки с «Ротором» (0:0) и обыграла «Камаз» со счетом 2:1.

В последних пяти матчах «Родина» имеет на своем счету три победы и два матча вничью при разнице мячей 6:2.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» имеет прекрасную серию матчей без поражений. На данный момент команда не знает поражений в восьми матчах к ряду. Впечатляет и оборона: всего два пропущенных мяча на этом отрезке.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: команда располагается в середине турнирной таблице, набрав 20 очков, что позволило «Нефтехимику» быть на десятой строчке.

В активе команды четыре победы, восемь матчей вничью пять поражений при 19-ти забитых и 21-м пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке «Нефтехимик» поделил очки со «СКА-Хабаровск» (1:1).

До этого команда дважды подряд сыграла с «Уфой»: ничья в чемпионате (1:1) и проигрыш в Кубке России со счетом 2:3.

В последних пяти матчах не знает побед: четыре встречи вничью и одно поражение при шести забитых и семи пропущенных мячах.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Нефтехимик» в кризисе. У команды семь матчей без побед, однако стоит отметить результативность на этом отрезке: два забитых мяча в среднем за поединок. Пропускает «Нефтехимик» тоже много — 2,2 мяча в среднем.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не знает побед в восьми матчах подряд

«Родина» не знает поражений в восьми матчах к ряду

Обе команды не имеют проблем с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Родины» дают 1,63, а на «Нефтехимик» — 5,00, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет забито мало мячей. Команды играют в закрытый футбол, который не исключает набора очков.

2.26 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Родина» — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: ТМ 2 в матче за 2.26.

Прогноз: Ожидаем, что в матче будет ничья. Крепкие команды, способные выдать равный матч.

3.60 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Родина» — «Нефтехимик» принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья в матче за 3.60.