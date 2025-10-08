прогноз на матч Кубок Японской лиги, ставка за 2.43

8 октября в 1/2 финала второго этапа Кубка японской лиги по футболу сыграют «Йокогама» и «Санфречче Хиросима». Начало игры — в 13:00 мск.

«Йокогама»

Турнирное положение: «Йокогама» в нынешнем сезоне не блещет. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Йокогама» в 33 матчах набрала 31 зачетный балл. А вот отличилась команда лишь 21 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Йокогама» уступила «Фукуоке» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Сёнану» (1:0). А вот поединок с «Окаямой» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Йокогама» забила 3 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Йокогама» сражается за выживание в элите. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Йокогама» традиционно неудачно противостоит «Санфречче Хиросима». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Йокогама» постарается найти свои шансы в контригре.

«Санфречче Хиросима»

Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» текущий чемпионат проводит не столь удачно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Санфречче Хиросима» всего на 2 очка отстает от 2 позиции. Команда отличилась 39 забитыми мячами при 23 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Санфречче Хиросима» одолела «Мачиду» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Шанхай Портом» (1:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Ависпа Фукуоку» (2:1).

При этом «Санфречче Хиросима» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Санфречче Хиросима» намерена побороться за успех на всех фронтах. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Санфречче Хиросима» потенциально способна прибавить в плане реализации. Да и не проигрывает команда уже 7 матчей кряду.

Команда в двух последних очных поединках одолела «Йокогаму». Да и в нынешней диспозиции «Санфречче Хиросима» не должна иметь проблем со скромным оппонентом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна прибавить во всех компонентах.

Статистика для ставок

«Санфречче Хиросима» в среднем пропускает реже гола за матч

«Йокогама» в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Санфречче Хиросима» не проигрывала в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.31 и 1.58.

Прогноз: «Санфречче Хиросима» имеет качественный подбор исполнителей, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальные гости находятся в приличных кондициях, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

2.43 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Йокогама» — «Санфречче Хиросима» принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Победа «Санфречче Хиросимы» в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.31 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Йокогама» — «Санфречче Хиросима» принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31