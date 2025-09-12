Алверка — Тондела: прогноз на матч чемпионата Португалии и ставка за 2.20

1-й тайм СКА — ТракторОнлайн
    «Алверка»
    12 сентября в пятом туре чемпионата Португалии сыграют «Алверка» и «Тондела». Начало встречи — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алверка» — «Тондела», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Алверка»

    Турнирное положение: «Алверка» после четырех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет один балл в активе и находится на 16-й позиции.

    Команда находится в зоне плей-офф за право остаться в элите и лишь на один пункт опережает зону вылета (17-18-я места), а также на один балл отстает от безопасной 15-й строчки.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле со счетом 1:2 потерпит поражение от «Бенфики».

    Перед этим в третьем туре португальского чемпионата коллектив уже сумел набрать один балл, когда на выездной арене с результатом 2:2 разошелся мировой с «Эштрелой».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, «Алверка» ни разу не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Марко Милованович — лучший бомбардир команды в португальской лиге с двумя голами.

    «Тондела»

    Турнирное положение: «Тондела» после четырех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет один балл в активе и находится в зоне вылета.

    Команда занимает последнюю, 18-ю позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны плей-офф за право остаться в элите (16-я строчка) и на один пункт — от безопасного 15-го места.

    • Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб набрал только один балл, сыграв дома вничью с «Эшторилом» (2:2).

    Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Португалии коллектив в чужих стенах с результатом 0:3 потерпел разгром от «Бенфики».

    Не сыграют: травмирован — Сисеро, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Тондела» трижды проиграла и ни разу не выиграла.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

    Тиаго Мансо и Иван Кавалейру — авторы пока что двух голов команды в новом сезоне португальской лиги.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Алверки» забивали забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Алверки» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Тондела» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алверка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.20, победа «Тонделы» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Алверка» победит за 2.50

