Рига — Спарта: ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 27 августа 2025 года

«Рига» из Латвии дома сыграет против чешской «Спарты» в ответном матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 августа, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Спарта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рига»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очка, за плечами команды 21 победа, 4 ничьих и 1 поражение.

Последние матчи: Латвийский коллектив в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче финала квалификации Лиги конференций «Рига» уступила пражской «Спарте» (0:2).

По ходу квалификации рижский коллектив одержалы победы над грузинской «Дилой» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях) и израильским «Бейтаром» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Рига» в последних пяти матчах одержала три победы и потерпела два поражения.

«Спарта»

Турнирная таблица: «Спарта» демонстрирует шикарную игру в чемпионате Чехии, занимая 1 место в турнире. Пражский клуб набрал 16 очков в 6 матчах, одержав 5 побед и сыграв 1 раз вничью.

Последние матчи: Голы чешского форварда Ян Кухта и нападающего Альбиона Рахмани из Косово принесли победу «Спарте» над «Ригой» в финале квалификации Лиги конференций.

На ранних стадиях еврокубка «Спарта» обыграла казахский «Актобе» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях) и армянский «Арарат-Армения» (4:1 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Спарты» составляет 9 матчей, включая матчи чемпионата Чехии и Лиги конференций.

Статистика для ставок

«Спарта» — лидер чемпионата Чехии

«Рига» — лидер чемпионата Латвии

«Рига» уступила «Спарте» в Лиге конференций (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.15, а победа «Риги» — в 4.10.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Риге» будет сложно вернуться в игру, латвийцы уступили чехам с разницей в два мяча. Спарта может приумножить своё преимщество над соперником.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Спарта» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.