Рига — Спарта: ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 27 августа 2025 года

Рига
Спарта П
«Рига»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очка, за плечами команды 21 победа, 4 ничьих и 1 поражение.
Последние матчи: Латвийский коллектив в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче финала квалификации Лиги конференций «Рига» уступила пражской «Спарте» (0:2).
Рига — Спарта П: коэффициенты букмекеров
По ходу квалификации рижский коллектив одержалы победы над грузинской «Дилой» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях) и израильским «Бейтаром» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Рига» в последних пяти матчах одержала три победы и потерпела два поражения.
«Спарта»
Турнирная таблица: «Спарта» демонстрирует шикарную игру в чемпионате Чехии, занимая 1 место в турнире. Пражский клуб набрал 16 очков в 6 матчах, одержав 5 побед и сыграв 1 раз вничью.
Последние матчи: Голы чешского форварда Ян Кухта и нападающего Альбиона Рахмани из Косово принесли победу «Спарте» над «Ригой» в финале квалификации Лиги конференций.
На ранних стадиях еврокубка «Спарта» обыграла казахский «Актобе» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях) и армянский «Арарат-Армения» (4:1 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Спарты» составляет 9 матчей, включая матчи чемпионата Чехии и Лиги конференций.
Статистика для ставок
- «Спарта» — лидер чемпионата Чехии
- «Рига» — лидер чемпионата Латвии
- «Рига» уступила «Спарте» в Лиге конференций (0:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.15, а победа «Риги» — в 4.10.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Риге» будет сложно вернуться в игру, латвийцы уступили чехам с разницей в два мяча. Спарта может приумножить своё преимщество над соперником.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Спарта» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.