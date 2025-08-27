ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина Джованни Рейна«Швейцарский нож» из США: зачем Рейне нужен Гладбах Рио Нгумоха16-летний Нгумоха разрушил праздник «Ньюкасла»: «Ливерпуль» вырвал победу на 100-й минуте
  • 11:25
    • «Спартак» отказался от трансфера Куэсты
  • 08:08
    • Хачанов вышел во второй круг US Open, обыграв Басаваредди
  • 07:08
    • Мирра Андреева разгромила Паркс в первом круге US Open
  • 08:27
    • Рублев стартовал с победы на US Open 2025
  • 07:17
    • «Манчестер Сити» близок к подписанию Доннаруммы
  • 00:07
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» в матче АПЛ
  • 23:44
    • Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Сможет ли «Рига» вернуться в игру?

    Рига — Спарта: ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 27 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Спарта Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Рига» — «Спарта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» — «Спарта»
    «Рига» из Латвии дома сыграет против чешской «Спарты» в ответном матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 августа, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Спарта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Августа 2025 года

    Рига

  • Рига
    •  Рига 19:45 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Рига»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 67 очка, за плечами команды 21 победа, 4 ничьих и 1 поражение.

    Последние матчи: Латвийский коллектив в шаге от вылета из еврокубков, в первом матче финала квалификации Лиги конференций «Рига» уступила пражской «Спарте» (0:2).

    Рига — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    По ходу квалификации рижский коллектив одержалы победы над грузинской «Дилой» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях) и израильским «Бейтаром» (3:0 — дома, 1:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Рига» в последних пяти матчах одержала три победы и потерпела два поражения.

    «Спарта»

    Турнирная таблица: «Спарта» демонстрирует шикарную игру в чемпионате Чехии, занимая 1 место в турнире. Пражский клуб набрал 16 очков в 6 матчах, одержав 5 побед и сыграв 1 раз вничью.

  • Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • Заслуженный тренер России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о шестом туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: Голы чешского форварда Ян Кухта и нападающего Альбиона Рахмани из Косово принесли победу «Спарте» над «Ригой» в финале квалификации Лиги конференций.

    На ранних стадиях еврокубка «Спарта» обыграла казахский «Актобе» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях) и армянский «Арарат-Армения» (4:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Победная серия «Спарты» составляет 9 матчей, включая матчи чемпионата Чехии и Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» — лидер чемпионата Чехии

    • «Рига» — лидер чемпионата Латвии

    • «Рига» уступила «Спарте» в Лиге конференций (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.15, а победа «Риги» — в 4.10.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Риге» будет сложно вернуться в игру, латвийцы уступили чехам с разницей в два мяча. Спарта может приумножить своё преимщество над соперником.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом  2.25.

    Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Спарта» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фучович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Музетти — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Попырин — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кайрат — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Синнер — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.14
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зигемунд — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рига — Спарта: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 27.08.202519:45. Сможет ли «Рига» вернуться в игру?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры