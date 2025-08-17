Сельта — Хетафе: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.10

Сельта
Хетафе
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» в прошлом сезоне финишировала на седьмой позиции в испанской Ла Лиге, благодаря чему смогла пробиться в еврокубки.
Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.
Сельта — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на чужом поле со счетом 1:0 одержал победу над английским «Вулверхэмптоном».
Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже не смог даже сыграть вничью, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Витории Гимарайнш».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были контрольными, «Сельта» выиграл лишь трижды при четырех поражениях.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» в прошлой кампании в испанской Ла Лиге занял 13-ю позицию, хотя в итоге от зоны вылета (18-20-е места) оторвался лишь на два балла.
Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на выездном поле потерпел поражение от французского «Лиона» (1:2).
Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не проиграл, когда снова в чужих стенах разошелся мировой с английским «Халл Сити» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Алекс Санкрис и Кико Фемения, дисквалифицирован — Дуарте.
Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были товарищескими, а один — официальным, «Хетафе» ни разу не выиграл при трех ничьих и трех поражениях.
Это сулит гостям явно не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор выездного поля.
Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Сельты» забивала только одна команда
- в четырех из семи последних матчей «Хетафе» не проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Хетафе» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.40, победа «Хетафе» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.60Балтика — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.81Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева не выиграли. При этом в двух из трех последних домашних поединков они проиграли.
Между тем, в четырех из семи последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.30