    Унесут ли мадридцы ноги из Галисии?

    Сельта — Хетафе: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.10

    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Хетафе»
    «Сельта»
    17 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Хетафе». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 17 Августа 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 18:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» в прошлом сезоне финишировала на седьмой позиции в испанской Ла Лиге, благодаря чему смогла пробиться в еврокубки.

    Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

    Сельта — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на чужом поле со счетом 1:0 одержал победу над английским «Вулверхэмптоном».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже не смог даже сыграть вничью, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Витории Гимарайнш».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были контрольными, «Сельта» выиграл лишь трижды при четырех поражениях.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» в прошлой кампании в испанской Ла Лиге занял 13-ю позицию, хотя в итоге от зоны вылета (18-20-е места) оторвался лишь на два балла.

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

  • Рекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • «Сливочные» продолжают традицию подписывать самых перспективных южноамериканских футболистов
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на выездном поле потерпел поражение от французского «Лиона» (1:2).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не проиграл, когда снова в чужих стенах разошелся мировой с английским «Халл Сити» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Алекс Санкрис и Кико Фемения, дисквалифицирован — Дуарте.

    Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были товарищескими, а один — официальным, «Хетафе» ни разу не выиграл при трех ничьих и трех поражениях.

    Это сулит гостям явно не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор выездного поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Сельты» забивала только одна команда

    • в четырех из семи последних матчей «Хетафе» не проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Хетафе» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.40, победа «Хетафе» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева не выиграли. При этом в двух из трех последних домашних поединков они проиграли.

    Между тем, в четырех из семи последних матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из семи последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30

    Сельта — Хетафе: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 17.08.202518:00. Унесут ли мадридцы ноги из Галисии?
