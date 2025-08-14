Ноа — Линкольн: прогноз на футбол и ставка за 2.30

Ноа
Линкольн
«Ноа»
Турнирная таблица: Чемпион Армении «Ноа» стартовал в новом сезоне с победы, выиграв у команды «Ширак» (4:0).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).
Ноа — Линкольн: коэффициенты букмекеров
Во второй стадии квалификации армяне потерпели фиаско в матче против венгерского «Ференцвароша» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях).
В первом матче третьего раунда Лиги Европы «Ноа» упустил победу в противостоянии с «Линкольном» из Гибралтара (1:1). Быстрый гол на 9-й минуте забил Этеки, но пропустили армяне в компенсированное время первого тайма.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Ноа» не может порадовать последними результатами, за плечамя армянского коллектива одна победа, две ничьи и два поражения.
«Линкольн»
Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» финишировал на 1 месте, выиграв титул лучшей команды своей страны.
Последние матчи: «Линкольн» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл фарерский «Викингур» (1:0 — дома, 3:2 — в гостях).
Во втором раунде ЛЧ гибралтарский коллектив потерпел два поражения от сербской «Црвены Звезды» (0:1 — дома, 1:5 — в гостях). Таким образом «Линкольн» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
В третьем раунде Лиги Европы «Линкольну» удалось уйти от поражения в матче против «Ноа» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Линкольн» не может выиграть на протяжении трёх матчей, сыграв один раз вничью и проиграв две встречи.
Статистика для ставок
- «Линкольн» не может выиграть третий матч подряд
- «Ноа» упустил победу в матче против «Линкольна»
- «Линкольн» и «Ноа» сыграли вничью в Лиге Европы (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.30, а победа «Линкольна» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Ноа» и «Линкольн» показали, что могут играть в результативный футбол, в ответной игре соперники будут осторожничать до первого забитого мяча. Не исключаем того, что армяне и гибралтарцы сыграют по низам в предстоящем матче 3 раунда Лиги Европы.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.
Прогноз: «Ноа», конечно подходит к матчу в качестве фаворита, так как играет дома, это может стать ключевым фактором для достижения победного результата. Ставим на проход «Ноа» в 4-й раунд Лиги Европы.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.