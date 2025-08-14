Ноа — Линкольн: прогноз на футбол и ставка за 2.30

«Ноа» из Армении дома сыграет против «Линкольна» из Гибралтара в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Линкольн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноа»

Турнирная таблица: Чемпион Армении «Ноа» стартовал в новом сезоне с победы, выиграв у команды «Ширак» (4:0).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» с трудом преодолела барьер в лице черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Во второй стадии квалификации армяне потерпели фиаско в матче против венгерского «Ференцвароша» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях).

В первом матче третьего раунда Лиги Европы «Ноа» упустил победу в противостоянии с «Линкольном» из Гибралтара (1:1). Быстрый гол на 9-й минуте забил Этеки, но пропустили армяне в компенсированное время первого тайма.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Ноа» не может порадовать последними результатами, за плечамя армянского коллектива одна победа, две ничьи и два поражения.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В чемпионате Гибралтара «Линкольн» финишировал на 1 месте, выиграв титул лучшей команды своей страны.

Последние матчи: «Линкольн» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл фарерский «Викингур» (1:0 — дома, 3:2 — в гостях).

Во втором раунде ЛЧ гибралтарский коллектив потерпел два поражения от сербской «Црвены Звезды» (0:1 — дома, 1:5 — в гостях). Таким образом «Линкольн» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

В третьем раунде Лиги Европы «Линкольну» удалось уйти от поражения в матче против «Ноа» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Линкольн» не может выиграть на протяжении трёх матчей, сыграв один раз вничью и проиграв две встречи.

Статистика для ставок

«Линкольн» не может выиграть третий матч подряд

«Ноа» упустил победу в матче против «Линкольна»

«Линкольн» и «Ноа» сыграли вничью в Лиге Европы (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.30, а победа «Линкольна» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Ноа» и «Линкольн» показали, что могут играть в результативный футбол, в ответной игре соперники будут осторожничать до первого забитого мяча. Не исключаем того, что армяне и гибралтарцы сыграют по низам в предстоящем матче 3 раунда Лиги Европы.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.

Прогноз: «Ноа», конечно подходит к матчу в качестве фаворита, так как играет дома, это может стать ключевым фактором для достижения победного результата. Ставим на проход «Ноа» в 4-й раунд Лиги Европы.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.