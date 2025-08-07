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    Кто впервые проиграет в Лиге конференций?

    Балкани — Шемрок Роверс: прогноз на футбол и ставка за 1.87

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    Прогноз и ставки на «Балкани» — «Шемрок Роверс»
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    Сандей Адетунджи
    7 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Балкани» и «Шемрок Роверс». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Балкани» — «Шемрок Роверс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Балкани

  • Сува-Река
    •  Балкани 21:30 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

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    «Балкани»

    Турнирное положение: Косовский «Балкани» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

    Команда на данной стадии континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния сломила сопротивление мальтийской «Флорианы».

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги конференций, клуб на чужом поле сыграл вничью все с тем же островным соперником (1:1).

    Ранее коллектив также был на высоте в первом поединке этой же стадии европейского турнира, когда на этот раз обыграл «Флориану» дома с результатом 4:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Балкани» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть примерно тот же класс их соперника.

    Сандей Адетунджи — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с тремя голами.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: Ирландский «Шемрок Роверс» также начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление гибралтарского «Сент-Джозефса».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Дерри Сити» (2:0) и лидирует с отрывом в 10 очков.

    Перед этим коллектив уже не смог выиграть в ответном поединке второго раунда отбора Лиги конференций, когда в домашних стенах сыграл вничью со «Сент-Джозефс» со счетом 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Шемрок Роверс» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

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    Это говорит об неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть небольшой перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Четыре гола команды в Лиге конференций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Балкани» выиграл

    • в трех последних матчах «Шемрок Роверс» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Шемрок Роверс» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Шемрок Роверс» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. И хотя в двух последних выездных поединках ирландцев забивали больше 2,5 голов, относительная надежность их тылов обещает невысокую результативность матча.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Балкани» победит за 2.55

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    Балкани — Шемрок Роверс: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 07.08.202521:30. Кто впервые проиграет в Лиге конференций?
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