Манчестер Юнайтед — Эвертон. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 августа 2025 года

4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» в летнем турнире пока преуспевают. Команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Юнайтед» в 2 турах набрал 6 очков. А вот забивает команда в среднем три мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные дьяволы» переиграли «Борнмут» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (2:1). А вот поединок с «Лидсом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красные дьяволы» нынче пребывают в весьма неплохих кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках «красные дьяволы» победили 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Красные дьяволы» постараются продлить свой успешный сериал.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» явно не преуспевают в летнем турнире. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» уступил в 3 своих последних поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 2 матчах турнира.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эвертон» уступил «Вест Хэму» (1:2).

До того команда была бита «Борнмутом» (0:3). А вот несколько ранее она минимально уступила «Блэкберну».

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ириски» слишком долго раскачиваются. Команда до последней встречи не забивала 2 матча кряду.

При этом «Эвертон» пока не знает радости побед в летних спаррингах. Да и вообще, не выигрывает команда уже 4 матча кряду.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Ириски» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» победил в 2 своих последних поединках

«Ириски» не выигрывали в 4 последних матчах

Манкунианцы не проигрывают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Красные дьяволы» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к воротам нестабильных «ирисок».

Команда Аморима имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Эвертона» ошибается частенько.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63