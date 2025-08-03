Филадельфия Юнион — Айнтрахт Фр. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2025 года

3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Золос» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда находится на 1 месте в своей конференции.

При этом «Филадельфия Юнион» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. В 25 матчах МЛС добыла 15 побед при пяти поражениях

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Золос» одолели «Колорадо Рэпидс» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Хьюстон Динамо» (1:1). А вот поединок с «Монреалем» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Филадельфия Юнион» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Золос» не проигрывали в 4 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

Причем «Филадельфия Юнион» лишь однажды противостоял «Айнтрахту» Фр. Семь лет назад команда минимально одолела немцев.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Золос» нынче пребывают в приличных кондициях.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр на 9 очков отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Франкфуртцы одолели «Луисвилл Сити» (5:2).

До того команда не сумела обыграть «Астон Виллу» (2:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Франкфурту» (3:2).

При этом «Айнтрахт» Фр в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Франкфуртцы весьма преуспевают в летних спаррингах. Из 4 контрольных поединков команда победила трижды.

При этом «Айнтрахт» Фр не проигрывает уже 3 с половиной месяца. Да и вообще, в плане реализации у команды все вполне позитивно.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Да и Марио Гётце еще явно поможет франкфуртцам!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Немцы постепенно прибавляют, да и представителя МЛС команда просто обязана обыгрывать.

Статистика для ставок

«Филадельфия Юнион» не проигрывал в 4 последних матчах

Франкфуртцы из 4 летних спаррингов победили 3 раза

Немцы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Франкфуртцы сильны в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

«Айнтрахт» Фр имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.36