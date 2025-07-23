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    Олимпия Любляна — Интер Эскальдес: прогноз на футбол и ставка за 2.15

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    Диогу Пинту
    23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Олимпия» Любляна и «Интер» Эскальдес. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» Любляна — «Интер» Эскальдес, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2025 года

    Олимпия Любляна

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Олимпия Любляна 21:00 Интер Клуб

    Интер Клуб

  • Эскальдес-Энгордань
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    «Олимпия» Любляна

    Турнирное положение: «Олимпия» Любляна изначально стартовала в Лиге чемпионов нового сезона благодаря титулу чемпиона Словении прошлой кампании.

    Команда, тем не менее, не смогла пройти даже первый раунд квалификации главного еврокубка, поэтому теперь готовится к выступлениям в отборе Лиги конференций.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша словенской Первой лиги клуб на своем поле обыграл «Муру» (1:0).

    Ранее в поединке, который был ответным в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, коллектив в чужих стенах потерпел поражение от казахстанского «Кайрата» (0:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Олимпия» выиграла три раза при одной ничьей и одном поражении.

    Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Диогу Пинту — автор пока что единственного гола команды в еврокубках нового сезона.

    «Интер» Эскальдес

    Турнирное положение: «Интер» Эскальдес, как и соперник, изначально стартовал в еврокубках с квалификации в Лиге чемпионов.

    Команда также не смогла преодолеть первую стадию отбора главного континентального турнира, из-за чего и опустилась в квалификацию Лиги конференций.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле обыграл «Стяуа» (2:1).

    Перед этим коллектив крупно проиграл этому же сопернику в первом поединке все той же стадии квалификации главного еврокубка со счетом 1:3, поэтому и прекратил выступления в турнире.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» Эскальдес проиграл лишь раз при 17-ти победах и шести ничьих.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Три гола команды в еврокубках текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Олимпии» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Интер» Эскальдес забивали обе команды

    • в 23-х из 24-х последних матчей «Интер» Эскальдес не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Интера» Эскальдес — в 12.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев было иначе, результативность последних поединков аутсайдера дуэли должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Интера» Эскальдес.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Олимпия Любляна — Интер Эскальдес?

    Матч Олимпия Любляна — Интер Эскальдес состоится 23 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Олимпия Любляна — Интер Эскальдес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Олимпия Любляна — Интер Эскальдес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Олимпия Любляна — Интер Эскальдес?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Олимпия Любляна — Интер Эскальдес?

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Интера» Эскальдес — в 12.00.

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