Олимпия Любляна — Интер Эскальдес: прогноз на футбол и ставка за 2.15

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Олимпия» Любляна и «Интер» Эскальдес. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» Любляна — «Интер» Эскальдес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Олимпия» Любляна

Турнирное положение: «Олимпия» Любляна изначально стартовала в Лиге чемпионов нового сезона благодаря титулу чемпиона Словении прошлой кампании.

Команда, тем не менее, не смогла пройти даже первый раунд квалификации главного еврокубка, поэтому теперь готовится к выступлениям в отборе Лиги конференций.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нового розыгрыша словенской Первой лиги клуб на своем поле обыграл «Муру» (1:0).

Ранее в поединке, который был ответным в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, коллектив в чужих стенах потерпел поражение от казахстанского «Кайрата» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Олимпия» выиграла три раза при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Диогу Пинту — автор пока что единственного гола команды в еврокубках нового сезона.

«Интер» Эскальдес

Турнирное положение: «Интер» Эскальдес, как и соперник, изначально стартовал в еврокубках с квалификации в Лиге чемпионов.

Команда также не смогла преодолеть первую стадию отбора главного континентального турнира, из-за чего и опустилась в квалификацию Лиги конференций.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на своем поле обыграл «Стяуа» (2:1).

Перед этим коллектив крупно проиграл этому же сопернику в первом поединке все той же стадии квалификации главного еврокубка со счетом 1:3, поэтому и прекратил выступления в турнире.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» Эскальдес проиграл лишь раз при 17-ти победах и шести ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Три гола команды в еврокубках текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Олимпии» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Интер» Эскальдес забивали обе команды

в 23-х из 24-х последних матчей «Интер» Эскальдес не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Интера» Эскальдес — в 12.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев было иначе, результативность последних поединков аутсайдера дуэли должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Интера» Эскальдес.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45