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    Продолжит ли «Кайсар» победную серию?

    Кайсар — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 31 мая 2025 года

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    Айбар Жаксылыков
    31 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Жетысу». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Жетысу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 31 Мая 2025 года

    Кайсар

  • Кызылорда
    •  Кайсар 18:00 Жетысу

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 11-ти поединков национального первенства набрал 10 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 10-ю позицию в таблице и на четыре очка опережает зону вылета (13-14-я строчки), а также на два балла своего нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле одержал победу над «Атырау» (2:1).

    Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда в домашних стенах переиграл «Туран» Туркестан (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» выиграл после двух поражений кряду.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть фактор своего поля, тогда как уровень соперника примерно соответствует их уровню.

    Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 10-ти поединков чемпионата страны набрал восемь баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и на два очка опережает зону вылета (13-14-я строчки), а также на два пункта отстаёт от нынешнего соперника, который провел на игру больше.

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    • Последние матчи: в своём предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Актобе» (2:1).

    Перед этим в девятом туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал только один балл, но теперь уже в чужих стенах, когда разошёлся мировой с «Атырау» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Жетысу» проиграл лишь раз при одной победе и двух ничьих.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, что, правда, будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Пять голов команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кайсара» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из 10-ти последних матчей «Жетысу» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Жетысу» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.00, победа «Жетысу» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.58.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их двух последних матчах.

    Ставка: «Кайсар» победит за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайсар — Жетысу?

    Матч Кайсар — Жетысу состоится 31 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайсар — Жетысу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайсар — Жетысу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайсар — Жетысу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайсар — Жетысу?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.00, победа «Жетысу» — в 3.20.

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