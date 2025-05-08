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    Манчестер Юнайтед — Атлетик: Дерзкая ставка за 11.00 на матч Лиги Европы

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»
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    Алехандро Гарначо
    8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы весьма преуспевают в Лиге Европы. Да и потенциально команда Рубена Аморима обязана бороться за трофей.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на 15 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 51 раз в 35 матчах АПЛ.

    Манчестер Юнайтед — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Манкунианцы уступили «Брентфорду» (3:4).

    До того команда уверенно расправилась с «Атлетиком» (3:0). А вот поединок с «Борнмутом» принес лишь ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Манкунианцы нынче пребывают в неплохом психологическом состоянии. Успех в Бильбао окрылил команду Аморима.

    Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит баскам. Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать по результату первой встречи. Манкунианцы наверняка отдадут инициативу сопернику и постараются преуспеть в контригре.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски проводят крайне противоречивый сезон. Команда близка к вылету из Лиги Европы, где считалась одним из фаворитов.

    Причем «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. А вот забили игроки команды 50 мячей в 34 матчах Ла Лиги.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Баски не смогли обыграть «Реал Сосьедад» (0:0).

    А вот до того команда была разгромлена «Манчестер Юнайтед» (0:3). Зато чуть раньше она минимально переиграла «Лас-Пальмас».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Дани Вивиан — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Баски на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда уж слишком безвольно уступила англичанам в первой встрече.

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    При этом «Атлетик» имеет весьма надежные тылы. Команда в своем чемпионате пропустила всего 26 мячей в 34 поединках.

    Плюс ко всему, баски не забивали в двух своих последних матчах. Да и вообще, весенние результаты команды не назовешь стабильными.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Баскам не остается ничего другого, кроме как искать шансы у ворот англичан.

    Статистика для ставок

    • Баски в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Атлетик» не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Манчестер Юнайтед» в первом поединке переиграл басков (3:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: Манкунианцы не особенно преуспевают в плане реализации, да и баски весьма надежны в обороне.

    Команда Аморима провалила сезон в АПЛ, так что явно бросит все силы на успех в Лиге Европы.

    Ставка: Точный счет 0:0 за 11.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке манкунианцы повторно уверенно расправятся с басками.

    Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5 за 8.40

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    Базовый прогноз на матч с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Матч Манчестер Юнайтед — Атлетик состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Точный счет 0:0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Точный счет 0:0» с коэффициентом у букмекеров 11.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Атлетик?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Манчестер Юнайтед — Атлетик: прогноз и ставка за 11.00, статистика, коэффициенты матча 08.05.202522:00. Ставим на сухой паритет!
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