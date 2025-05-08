Манчестер Юнайтед — Атлетик: Дерзкая ставка за 11.00 на матч Лиги Европы

8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы весьма преуспевают в Лиге Европы. Да и потенциально команда Рубена Аморима обязана бороться за трофей.

При этом «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на 15 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 51 раз в 35 матчах АПЛ.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Манкунианцы уступили «Брентфорду» (3:4).

До того команда уверенно расправилась с «Атлетиком» (3:0). А вот поединок с «Борнмутом» принес лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Манкунианцы нынче пребывают в неплохом психологическом состоянии. Успех в Бильбао окрылил команду Аморима.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит баскам. Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать по результату первой встречи. Манкунианцы наверняка отдадут инициативу сопернику и постараются преуспеть в контригре.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски проводят крайне противоречивый сезон. Команда близка к вылету из Лиги Европы, где считалась одним из фаворитов.

Причем «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. А вот забили игроки команды 50 мячей в 34 матчах Ла Лиги.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Баски не смогли обыграть «Реал Сосьедад» (0:0).

А вот до того команда была разгромлена «Манчестер Юнайтед» (0:3). Зато чуть раньше она минимально переиграла «Лас-Пальмас».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Дани Вивиан — дисквалифицирован.

Состояние команды: Баски на данном этапе откровенно не впечатляют. Команда уж слишком безвольно уступила англичанам в первой встрече.

При этом «Атлетик» имеет весьма надежные тылы. Команда в своем чемпионате пропустила всего 26 мячей в 34 поединках.

Плюс ко всему, баски не забивали в двух своих последних матчах. Да и вообще, весенние результаты команды не назовешь стабильными.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Баскам не остается ничего другого, кроме как искать шансы у ворот англичан.

Статистика для ставок

Баски в среднем пропускают реже гола за матч

«Атлетик» не забивал в 2 своих последних матчах

«Манчестер Юнайтед» в первом поединке переиграл басков (3:0)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: Манкунианцы не особенно преуспевают в плане реализации, да и баски весьма надежны в обороне.

Команда Аморима провалила сезон в АПЛ, так что явно бросит все силы на успех в Лиге Европы.

Ставка: Точный счет 0:0 за 11.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке манкунианцы повторно уверенно расправятся с басками.

Ставка: Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5 за 8.40

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Базовый прогноз на матч с коэффициентом 1.90.