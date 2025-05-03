Шинник — Черноморец Н. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 мая 2025 года

3 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Черноморец» Н, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы уже почти обезопасили себя от вылета. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

При этом «Шинник» на 9 очков опережает опасную зону. А вот в ворота соперников команда настреляла всего 22 мяча в 30 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ярославцы уступили «Уфе» (0:1).

До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Тюмени» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шинник» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Ярославцы не столь стабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с неудачными.

Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ярославцы еще и шикарно действуют на стандартах.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Черноморец» Нв на один пункт отстает от искомой второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 30 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Моряки» одолели «Сокол» (2:1).

До того команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (2:1). А вот поединок с «Ротором» завершился вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» не столь преуспевают в плане реализации. Команда Олега Василенко настреляла 45 мячей в 30 матчах.

При этом «Черноморец» Нв весной выглядит весьма монолитно. Да и двух своих последних поединках новороссийцы победили.

«Моряки» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Зато блестящий сезон проводит Роман Акбашев, настрелявший 9 мячей.

Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. В составе «моряков» имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

Ярославцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

Новороссийцы победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: «Моряки» выглядят монолитнее соперника, плюс сражаются за прямое повышение в классе.

Новороссийцы всеми силами бьются за второе место, и уж точно проведут поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23