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    «Моряки» проведут удачную гастроль

    Шинник — Черноморец Н. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Черноморец» Н
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    Роман Акбашев
    3 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Черноморец» Н, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Мая 2025 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы уже почти обезопасили себя от вылета. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» на 9 очков опережает опасную зону. А вот в ворота соперников команда настреляла всего 22 мяча в 30 матчах первенства.

    Шинник — Черноморец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ярославцы уступили «Уфе» (0:1).

    До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Тюмени» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шинник» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ярославцы не столь стабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с неудачными.

    Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ярославцы еще и шикарно действуют на стандартах.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» сражаются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Черноморец» Нв на один пункт отстает от искомой второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 30 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Моряки» одолели «Сокол» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «СКА-Хабаровску» (2:1). А вот поединок с «Ротором» завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моряки» не столь преуспевают в плане реализации. Команда Олега Василенко настреляла 45 мячей в 30 матчах.

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    При этом «Черноморец» Нв весной выглядит весьма монолитно. Да и двух своих последних поединках новороссийцы победили.

    «Моряки» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. Зато блестящий сезон проводит Роман Акбашев, настрелявший 9 мячей.

    Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. В составе «моряков» имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Ярославцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

    • Новороссийцы победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

    Прогноз: «Моряки» выглядят монолитнее соперника, плюс сражаются за прямое повышение в классе.

    Новороссийцы всеми силами бьются за второе место, и уж точно проведут поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шинник — Черноморец Н?

    Матч Шинник — Черноморец Н состоится 03 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шинник — Черноморец Н?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шинник — Черноморец Н?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шинник — Черноморец Н?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шинник — Черноморец Н?

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.

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    Шинник — Черноморец Н: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 03.05.202517:00. «Моряки» проведут удачную гастроль
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