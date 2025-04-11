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    «Урал» и «Нефтехимик» не порадуют обилием голов

    Урал — Нефтехимик: прогноз и ставка за 2.20 на Первую лигу России 11 апреля 2025 года

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    «Урал»
    11 апреля в матче 28-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Урал» и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 11 Апреля 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: команда из Екатеринбурга претендует на то, чтобы вернуться в РПЛ в первый же год после вылета.

    В настоящий момент «шмели» имеют в своем активе 46 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

    Урал — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    За 27 матчей екатеринбургский коллектив смог 35 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «оранжево-черные» победили «КАМАЗ» (2:1), но сыграли вничью с «Соколом» (0:0) и «Арсеналом» (0:0).

    До этого же екатеринбуржцы смогли выиграть у «Черноморца» (2:1), но уступили «Сочи» (0:1).

    Календарь и таблица ФНЛ

    Также «Урал» обыграл «Рубин» (1:0) и пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака».

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: перед подопечными Сергея Томарова стоит конкретная задача выхода в РПЛ. Иначе же сезон будет считаться провальным.

    Сейчас пока что все еще в руках «Урала». Отставание от зоны переходных встреч составляет всего один балл, а от зоны прямого выхода в РПЛ всего пять очков. Поэтому команде необходимо побеждать в каждой игре и подниматься по турнирной лестнице.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: команда из Нижнекамска является крепким середняком чемпионата и ни на что особо не претендует.

    Сейчас в активе у нижнекамского коллектива 33 очка и 11-я строчка в турнирной таблице.

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    • За 27 проведенных игр нижнекамцы смогли забить 26 мячей, а пропустили 28.

    Последние матчи: в прошлых турах «Нефтехимик» переиграл «Чайку» (2:1) и сыграл вничью с «Шинником» (1:1).

    До этого же подопечные Кирилла Новикова проиграли «Енисею» (0:2) и «Торпедо» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: сейчас на «Нефтехимик» абсолютно ничего не давит и команда может спокойно доигрывать текущий сезон. Нижнекамцы уже точно не вылетят, но и не смог взобраться даже в топ-6.

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    Сейчас у «Нефтехимика» нет особых задач, однако важно хорошо завершить сезон и заложить фундамент для следующего.

    Статистика для ставок

    • «Урал» проиграл только 1 из последних 14 официальных матчей

    • «Нефтехимик» проиграл 3 из последних 6 матчей

    • в последней очной игре «Нефтехимик» и «Урал» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.50, а победа «Реймса» — в 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: команды крайне мало забивают в последнее время, поэтому поставим на минимум голов в этой игре.

    Ставка: тотел меньше 2 за 2.20.

    Прогноз: «Урал» хоть и сильнее соперника, но думается, что если он и сможет победить, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Нефтехимика» с форой+1 за 2.00.

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