10 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Пумас-УНАМ» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пумас-УНАМ» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пумас-УНАМ»

Турнирное положение: «Пумас-УНАМ» в своем чемпионате не преуспевают. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Пумас-УНАМ» набрал всего лишь 17 очков в 14 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Крус Асулю» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Ванкувер Уайткэпс» (1:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Леон» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Пумас-УНАМ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пумас-УНАМ» не побеждает уже 2 матча кряду. А вот настреляла команда 20 мячей в 14 поединках чемпионата Мексики.

Матчи с «Ванкувер Уайткэпсом» для команды традиционно проходят удачно. В двух очных поединках «Пумас-УНАМ» победил 1 раз при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Мексиканцы твердо намерены пройти в полуфинал турнира.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС стартовал весьма удачно. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Западной конференции.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 7 матчах чемпионата набрал 16 зачетных пункта. При этом забила команда 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Колорадо Рэпидс» (2:0).

До того команда не смогла одолеть «Пумас-УНАМ» (1:1). Плюс поединок с «Торонто» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже раза за матч. Плюс команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» относительно преуспевает в плане реализации. Да и оборона канадцев довольно монолитна.

Очевидно, что канадцы не будут лишь обороняться. Свои шансы команда явно будет искать в контратаках, да и вообще, мексиканцев точно не боится.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ванкувер Уайткэпс» постарается найти бреши в обороне нестабильного соперника.

Статистика для ставок

«Ванкувер Уайткэпс» не проигрывает 3 матча кряду

«Пумас-УНАМ» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Ванкувер Уайткэпс» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пумас-УНАМ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: Мексиканцы ныне испытывают весьма серьезные проблемы в плане реализации.

«Ванкувер Уайткэпс» нынче находится на подъеме, плюс явно способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» за 3.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25