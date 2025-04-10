«Пумас-УНАМ»
Турнирное положение: «Пумас-УНАМ» в своем чемпионате не преуспевают. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Пумас-УНАМ» набрал всего лишь 17 очков в 14 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Крус Асулю» (2:3).
До того команда расписала мировую с «Ванкувер Уайткэпс» (1:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Леон» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Пумас-УНАМ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пумас-УНАМ» не побеждает уже 2 матча кряду. А вот настреляла команда 20 мячей в 14 поединках чемпионата Мексики.
Матчи с «Ванкувер Уайткэпсом» для команды традиционно проходят удачно. В двух очных поединках «Пумас-УНАМ» победил 1 раз при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Мексиканцы твердо намерены пройти в полуфинал турнира.
«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС стартовал весьма удачно. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Западной конференции.
Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 7 матчах чемпионата набрал 16 зачетных пункта. При этом забила команда 12 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Колорадо Рэпидс» (2:0).
До того команда не смогла одолеть «Пумас-УНАМ» (1:1). Плюс поединок с «Торонто» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже раза за матч. Плюс команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Ванкувер Уайткэпс» относительно преуспевает в плане реализации. Да и оборона канадцев довольно монолитна.
Очевидно, что канадцы не будут лишь обороняться. Свои шансы команда явно будет искать в контратаках, да и вообще, мексиканцев точно не боится.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ванкувер Уайткэпс» постарается найти бреши в обороне нестабильного соперника.
Статистика для ставок
- «Ванкувер Уайткэпс» не проигрывает 3 матча кряду
- «Пумас-УНАМ» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Ванкувер Уайткэпс» в среднем забивает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пумас-УНАМ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
- 1.76Барселона — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.81ПСЖ — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Интер Майами — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Мексиканцы ныне испытывают весьма серьезные проблемы в плане реализации.
«Ванкувер Уайткэпс» нынче находится на подъеме, плюс явно способен поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» за 3.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25