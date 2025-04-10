10 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» выступают в Лиге Европы весьма ярко. В предыдущем раунде команда прошла ФКСБ (3:1, 4:0).

При этом «Лион» в своем чемпионате находится лишь на 5 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 38 раз в 28 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Ткачи» одолели «Лилль» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Страсбуру» (2:4). Зато поединок с «Гавром» принес уверенные три очка (4:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Лион» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дуйе Чалета-Цар, Малик Фофана, Эрнест Нуама — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Ткачи» нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Вот только кадровых проблем избежать не удается.

Поединки с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Лион» уступил 3 раза при 2 паритетах.

И уж совсем очевидно, что лионцы не боятся столь нестабильного оппонента. Да и опытнейший Александр Ляказетт явно скажет свое веское слово.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они одолели «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1).

Причем «Манчестер Юнайтед» в своем чемпионате находится на скромной 13 позиции. А вот забили манкунианцы лишь 37 мячей в 31 матчах АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Подопечные Рубена Аморима не дали себя обыграть «Манчестер Сити» (0:0).

А вот до того команда минимально уступила «Ноттингем Форесту». Зато чуть раньше манкунианцы разгромили «Лестер» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Амад Диалло, Лисандро Мартинес — травмированы.

Состояние команды: Манкунианцы ныне не блещут стабильностью. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Манчестер Юнайтед» не забивает уже 2 матча кряду. Да и вообще, созидание у команды Аморима хромает на обе ноги.

Не столь яркий сезон проводит Расмус Хойлунн. На счету молодого датчанина лишь 3 мяча в чемпионате и 5 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Лионцам манкунианцы не проигрывали еще ни разу в истории.

Статистика для ставок

«Ткачи» в среднем забивают фактически 2 гола за матч

Манкунианцы не забивают 2 матча кряду

«Лион» еще ни разу в истории не обыгрывал манкунианцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.89 и 2.01.

Прогноз: Обе команды имеют проблемы с надежностью тылов, так что с голами проблем точно не будет.

Манкунианцы потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и «ткачам» палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 11.00

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Базовый прогноз на матч с коэффициентом 3.40.