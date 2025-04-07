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    «Орлы» победят в стамбульском дерби

    Касымпаша — Бешикташ. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Суперлига, 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Бешикташ»
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    Рафа Силва
    7 апреля в 30-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Бешикташ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Апреля 2025 года

    Касымпаша

  • Стамбул
    •  Касымпаша 20:00 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
    •

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Апачи» ходят в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Касымпаша» на 9 пункт отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 52 мяча в 28 матчах.

    Касымпаша — Бешикташ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Апачи» переиграли «Самсунспор» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Аланьяспору» (2:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Бодрумспору».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Касымпаша» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Нуну Да Кошта — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Апачи» крайне нестабильны. Зато команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «орлами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Касымпаша» победила 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Апачи» намерены дать бой более мощным землякам.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Орлы» скромно сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бешикташ» лишь на 3 пункта опережает идущий следом «Эюпспор». При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. «Орлы» были биты «Гёзтепе» (1:3).

    До того команда нанесла первое поражение в чемпионате «Галатасараю» (2:1). А вот поединок с «Истанбулспором» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Семих Кылычсой — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на некотором спаде. Команда уже растеряла слишком много очков на ровном месте.

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    При этом «Бешикташ» явно не преуспевает в плане реализации. «Орлы» настреляли 41 мяч в 27 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Основные исполнители на месте, и лишь Кылычсой пропустит встречу из-за дисквалификации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» намерены приблизиться к идущему третьим «Самсунспору».

    Статистика для ставок

    • «Орлы» в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Касымпаша» в трех последних очных поединках одолела «Бешикташ»

    • «Апачи» пропускают в среднем реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Орлы» бьются за третье место, так что явно будут максимально активны в атаке.

    «Касымпаша» многовато пропускает, тогда как «Бешикташ» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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