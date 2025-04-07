Интер Майами
Торонто
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Цапли» отлично стартовали в чемпионате США. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции.
При этом «Интер Майами» всего на один пункт опережает ближайших преследователей. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 5 матчах.
Интер Майами — Торонто: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Лос-Анджелесу».
До того команда одолела «Филадельфию Юнион» (2:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Атланту» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Интер Майами» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» только-только прервал свой победный сериал. А вот настреляла команда 11 мячей в 5 поединках МЛС.
Матчи с «Торонто» для команды традиционно проходят успешно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» намерены быстро вернуться на победный путь.
«Торонто»
Турнирное положение: «Красные» в МЛС стартовали крайне неудачно. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Причем «Торонто» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных пункта. При этом забила команда 6 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Торонто» подписал мировую с «Ванкувером» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2). Плюс поединок с «Чикаго Файр» также завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торонто» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торонто» в среднем пропускает 2 раза за матч. Команда не может победить уже полгода.
При этом «Торонто» не особо преуспевает в плане реализации. Да и вообще, очки даются «красным» с огромнейшей натугой.
В четырех последних очных поединках с «цаплями» команда потерпела поражения. «Красные» уже 2 года не могут победить клуб из Майами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красные» постараются зацепиться хотя бы за один пункт.
Статистика для ставок
- «Торонто» не может победить уже полгода
- «Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Торонто» в среднем забивает 1 гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе блистательных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.
«Торонто» крайне нестабилен, да и «Интер Майами» потенциально еще способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38