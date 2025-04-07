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    «Цапли» уверенно расправятся с «Торонто»

    Интер Майами — Торонто. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, МЛС, 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Торонто»
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    Лионель Месси
    7 апреля в 7-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Торонто». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 07 Апреля 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:00 Торонто

    Торонто

  • Торонто
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» отлично стартовали в чемпионате США. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    При этом «Интер Майами» всего на один пункт опережает ближайших преследователей. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 5 матчах.

    Интер Майами — Торонто: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Лос-Анджелесу».

    До того команда одолела «Филадельфию Юнион» (2:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Атланту» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Интер Майами» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер Майами» только-только прервал свой победный сериал. А вот настреляла команда 11 мячей в 5 поединках МЛС.

    Матчи с «Торонто» для команды традиционно проходят успешно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» намерены быстро вернуться на победный путь.

    «Торонто»

    Турнирное положение: «Красные» в МЛС стартовали крайне неудачно. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    Причем «Торонто» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных пункта. При этом забила команда 6 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Торонто» подписал мировую с «Ванкувером» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2). Плюс поединок с «Чикаго Файр» также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торонто» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Торонто» в среднем пропускает 2 раза за матч. Команда не может победить уже полгода.

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    При этом «Торонто» не особо преуспевает в плане реализации. Да и вообще, очки даются «красным» с огромнейшей натугой.

    В четырех последних очных поединках с «цаплями» команда потерпела поражения. «Красные» уже 2 года не могут победить клуб из Майами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красные» постараются зацепиться хотя бы за один пункт.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» не может победить уже полгода

    • «Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Торонто» в среднем забивает 1 гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе блистательных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

    «Торонто» крайне нестабилен, да и «Интер Майами» потенциально еще способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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