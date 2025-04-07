7 апреля в 7-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Торонто». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» отлично стартовали в чемпионате США. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции.

При этом «Интер Майами» всего на один пункт опережает ближайших преследователей. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей в 5 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Лос-Анджелесу».

До того команда одолела «Филадельфию Юнион» (2:1). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Атланту» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Интер Майами» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интер Майами» только-только прервал свой победный сериал. А вот настреляла команда 11 мячей в 5 поединках МЛС.

Матчи с «Торонто» для команды традиционно проходят успешно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Цапли» намерены быстро вернуться на победный путь.

«Торонто»

Турнирное положение: «Красные» в МЛС стартовали крайне неудачно. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Торонто» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных пункта. При этом забила команда 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Торонто» подписал мировую с «Ванкувером» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2). Плюс поединок с «Чикаго Файр» также завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торонто» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торонто» в среднем пропускает 2 раза за матч. Команда не может победить уже полгода.

При этом «Торонто» не особо преуспевает в плане реализации. Да и вообще, очки даются «красным» с огромнейшей натугой.

В четырех последних очных поединках с «цаплями» команда потерпела поражения. «Красные» уже 2 года не могут победить клуб из Майами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красные» постараются зацепиться хотя бы за один пункт.

Статистика для ставок

«Торонто» не может победить уже полгода

«Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Торонто» в среднем забивает 1 гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Цапли» имеют в своем составе блистательных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

«Торонто» крайне нестабилен, да и «Интер Майами» потенциально еще способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38