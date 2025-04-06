Динамо Мх
Химки
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: команда из Махачкалы борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.
В настоящий момент махачкалинцы имеют в своем активе 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Динамо Мх — Химки: коэффициенты букмекеров
Динамовцы смогли 16 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах махачкалинский коллектив проиграл ЦСКА (0:2), но выиграл у «Крыльев Советов» (4:0).
До этого же «бело-голубые» вылетели из Кубка России, уступив «Локомотиву» (1:2).
Перед этим коллектив из столицы Дагестана проиграл московскому «Динамо» (0:4) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
Не сыграют: травмирован Александр Сандрачук, а дисквалифицирован Абакар Гаджиев.
Состояние команды: подопечные Хасанби Биджиев как для первого сезона в РПЛ выступают достаточно неплохо. Сейчас «Динамо» на два балла опережает зоны стыковых матчей и на семь очков — прямую зону вылета.
Конечно, расслаблять «Динамо» еще нельзя и нужно набирать очки. Команде нужно добыть еще пару побед и тогда она точно может быть спокойной.
«Химки»
Турнирное положение: подмосковная команда тоже еще не обеспечила себе прописку в элите на следующий год.
Сейчас в активе «красно-черных» 23 зачетных балла и десятая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Московской области смог за 22 матча забить 26 мячей, а пропустил 37.
Последние матчи: в прошлом туре химчане смогли победить «Пари НН» (2:0).
До этого же коллектив из Химок сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и уступил ЦСКА (0:1).
Перед этим команда из одноименного города в родных стенах победила «Факел» (1:0).
Не сыграют: в лазарете находится только Диего Луна.
Состояние команды: безусловно, у «Химок» большие шансы на то, чтобы решить задачу и остаться в РПЛ, однако пока что эта цель еще не выполнена и подопечным Франка Артиги нельзя расслабляться раньше времени.
Думается, что если «Химки» смогут одержать победу в этой игре, то уже точно могут спокойными за свое будущее в РПЛ.
Статистика для ставок
- «Динамо» Махачкала проиграло 3 из последних 4 матчей
- «Химки» проиграли только 1 из последних 4 матчей
- в последней очной игре «Химки» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.40, а победа «Химок» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.63.
- 3.60Локомотив — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.38Эвертон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: команды сейчас выступают примерно равно, поэтому все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.40.
Прогноз: обе команды играют не очень результативно, поэтому поставим на то, то будет минимум голов.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.