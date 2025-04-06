6 апреля в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: команда из Махачкалы борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.

В настоящий момент махачкалинцы имеют в своем активе 21 очко и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Динамовцы смогли 16 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах махачкалинский коллектив проиграл ЦСКА (0:2), но выиграл у «Крыльев Советов» (4:0).

До этого же «бело-голубые» вылетели из Кубка России, уступив «Локомотиву» (1:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим коллектив из столицы Дагестана проиграл московскому «Динамо» (0:4) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: травмирован Александр Сандрачук, а дисквалифицирован Абакар Гаджиев.

Состояние команды: подопечные Хасанби Биджиев как для первого сезона в РПЛ выступают достаточно неплохо. Сейчас «Динамо» на два балла опережает зоны стыковых матчей и на семь очков — прямую зону вылета.

Конечно, расслаблять «Динамо» еще нельзя и нужно набирать очки. Команде нужно добыть еще пару побед и тогда она точно может быть спокойной.

«Химки»

Турнирное положение: подмосковная команда тоже еще не обеспечила себе прописку в элите на следующий год.

Сейчас в активе «красно-черных» 23 зачетных балла и десятая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Московской области смог за 22 матча забить 26 мячей, а пропустил 37.

Последние матчи: в прошлом туре химчане смогли победить «Пари НН» (2:0).

До этого же коллектив из Химок сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и уступил ЦСКА (0:1).

Перед этим команда из одноименного города в родных стенах победила «Факел» (1:0).

Не сыграют: в лазарете находится только Диего Луна.

Состояние команды: безусловно, у «Химок» большие шансы на то, чтобы решить задачу и остаться в РПЛ, однако пока что эта цель еще не выполнена и подопечным Франка Артиги нельзя расслабляться раньше времени.

Думается, что если «Химки» смогут одержать победу в этой игре, то уже точно могут спокойными за свое будущее в РПЛ.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала проиграло 3 из последних 4 матчей

«Химки» проиграли только 1 из последних 4 матчей

в последней очной игре «Химки» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.40, а победа «Химок» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

Прогноз: команды сейчас выступают примерно равно, поэтому все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: обе команды играют не очень результативно, поэтому поставим на то, то будет минимум голов.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.